انتقاد از ناتواني برگزاركنندگان مراسم اهداي جام قهرماني فولاد خوزستان به مقام شامخ شهداي شلمچه

به گزارش خبرنگار" مهر" درحالي كه رسما اعلام شده بود مراسم ازساعت 18 آغازمي گردد تيم فولاد خوزستان ساعت 20 در محل يادمان حاضرشد وبيش ازدوساعت مردم را درگرماي بيابانهاي شلمچه معطل كردند، همچنين اداره مراسم بشكل بسيارضعيفي صورت پذيرفت ومجريان برنامه نتوانستند دركمال آرامش به اجراي اين مراسم بپردازند.

بنابراين گزارش برخي ازخبرنگاران محلي حاضردرجلسه يادمان شهداي شلمچه را با ميدان فوتبال اشتباه گرفته بودند وازبازيكنان درباره مسابقات جام جهاني آلمان سوال مي كردند، كودكان ونوجوانان بدون توجه به سخنرانان دربازارداغ گرفتن امضاء غوطه ور بودند ومداح مراسم روضه را نيزازميدان رزم به ميدان فوتبال برد كه تعجب حاضران را برانگيخت. مسئولين فولاد خوزستان هم بدنبال ارايه آمارتوليد كارخانجات خود بودند تا تقدس چنين مراسمي درهياهوي توزيع آب معدني وموزگم شود وآخرمعلوم نشد جام قهرماني چگونه اهدا شد كه براي برگزاركنندگان يك ضعف تمام عياربود. برخورد هياتي با چنين مراسمي درمحل يادمان شهيدان دور ازانتظار بود.