عدم حمایت مسئولان از صنایع سورتینگ مازندران/ پتانسیل بالای صادرات مرکبات

احمد میرزایی خطیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با صدور سالانه 150 هزار دلار مرکبات مازندران، توانسته نقشی موثر در صادرات این محصول ایفا کند.

وی افزود: ارتقا کیفیت محصول، بازاریابی، برند، بسته بندی مناسب و ارتباطات و تبلیغات عامل موفقیت خود در صادرات محصول مرکبات مازندران است.

این فعال صادراتی مازندران با اشاره به اینکه توزیع و پخش محصول مرکبات در زمان مناسب یکی از راهکارهای توسعه صادرات مرکبات است، تصریح کرد: ارزش مرکبات در کیفیت و گران بودن آن است.

وی با بیان اینکه سرعت، صحت و رساندن به موقع محصول مرکبات از عوامل موفقیت محصول صادراتی مرکبات مازندران است، یادآور شد: مازندران در بخش صنعت بسته بندی مرکبات دارای ظرفیت های خوبی بوده است.

میرزایی افزود: توجه بیشتر مسئولان به صنعت بسته بندی و سورتینگ مرکبات، سبب اشتغال مولد در منطقه می شود.

این صادرکننده نمونه مرکبات گفت: نوسانات بازار، بی برنامگی مدیران مرتبط، عدم مدیریت صحیح در تنظیم بازار و فروش محصولات از آفت های اساسی در پیش روی فعالان صادراتی مرکبات مازندران است که باید رفع شود.

وی با اعلام اینکه سیستم حمایتی دولتی برای تقویت صنایع سورتینگ در مازندران هدفمند نیست، افزود: پایین بودن میزان سرمایه گذاری از بانکها سبب کاهش صادرات محصول مرکبات می شود.

میرزایی گفت: در صورت حمایت بیشتر مسئولان، می توانیم ارزآوری بیشتری را برای مرکبات مازندران فراهم آوریم.

مازندارن، قطب تولید مرکبات کشور است.