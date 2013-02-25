کمک 1.3 میلیاردی آملیها در جشن نیکوکاری/ آماده سازی 26 پایگاه جمع آوری هدایای نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان علی پور عصر دوشنبه جلسه ستاد احسان و نيكوكاري شهرستان آمل، زمان برپایی پایگاه های جمع کمک های مردمی در هفته احسان و نیکوکاری را از 14 اسفند ماه تا 21 ماه جاری به مدت یک هفته اعلام واضافه کرد: جشن ویژه نیکوکاری در شهرستان آمل نیز با نواختن زنگ نیکوکاری در یکی از مدارس این شهرستان با حضورمسئولان در روز16 اسفندماه انجام خواهد شد.

به گفته وی، مردم نوع دوست ونیکوکار آملی پارسال در جشن احسان ونیکوکاری حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند که مقایسه با سال قبل از آن شش برابر بیشتر بوده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل یادآورشد: شهروندان آملی می توانند کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را به این اداره جهت توزیع میان نیازمندان تحویل دهند.

وی افزود: پایگاههای جمع آورهای کمک های مردمی در جشن احسان ون یکوکاری همه ساله قبل از فرا رسیدن سال جدید در سراسر کشور برپا و مردم نوعدوست و خیراندیش به افراد نیازمند و خانواده‌ های بی‌سرپرست کمک می کنند.

علی پور گفت: سه پایگاه کمک‌های مردمی به صورت سیار بوده و دو پایگاه در بخش لاریجان مستقر خواهند شد.

وی افزود: در این راستا 70 نفر از نیروهای افتخاری و کارکنان کمیته امداد آمل در برگزاری هر چه باشکوه‌ تر این امر خیر یاری خواهند کرد.

هفته احسان و نیکوکاری همه ساله و در آستانه سال نو با همکاری اداره آموزش و پرورش، نیروی مقاومت بسیج، سازمان صدا و سیما و اداره ورزش و جوانان و کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار می شود.