کمبودی در زمینه تامین مرغ و برنج شب عید در بروجرد وجود ندارد

مهدی پازوکی عصر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان بروجرد در محل فرمانداری ویژه بروجرد به خبرنگار مهر گفت: مسئولان امر باید شرایط تامین آسان مایحتاج مردم در روزهای پایانی سال و ایام نوروز را تسهیل کنند.

وی با بیان اینکه برخی از کمبودها ناشی از جو روانی حاکم بر بازار است، بیان داشت: با توزیع 420 تن برنج در ماه کمبود برنج بیش از 90 هزار خانوار بروجردی حل می شد اما علی رغم توزیع هزار تن برنج در ماه بازهم شاهد صف های طولانی مردم در بازار بودیم.

سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد از تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم این شهرستان خبر داد و افزود: مردم باید آرامش خاطر داشته باشند که کمبود برنج و مرغ در شهرستان وجود نداشته و با خیال راحت می توانند خرید کنند.

پازوکی گفت: با نظارت بر بازار و دایر کردن نمایشگاههای بهاره باید در راستای رفع مشکلات مردم گام برداریم.