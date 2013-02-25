بزرگترین نمایشگاه و جشنواره گردشگری شهرری گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه و جشنواره گردشگری، صنایع دستی و سوغات شهرستانها در قالب عرضه سوغات و صنایع دستی، سمینار تخصصی گردشگری، اجرای زنده تولیدکنندگان صنایع دستی، برگزاری تور رایگان ری گردی، حضور عشایر و سیاه چادر، اجرای موسیقی محلی و... در شهرری گشایش یافت.

برپایی سیاه چادر عشایر استان فارس، اجرای گروه موسیقی محلی آذری، جشن کودک و سمینار تخصصی "نقش و جایگاه اطلاع رسانی در صنعت گردشگری" با حضور استادان و هنرمندان بین المللی از ویژه برنامه های پیش بینی شده این جشنواره است که به منظور آشنایی بیشتر شهروندان با آیین و رسوم ایرانی انجام می شود.

این نمایشگاه در محل فرهنگسرای ولاء با مشارکت شهرداری منطقه 20 تهران و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران برپاشده و مراسم افتتاحیه رسمی آن با حضور مسئولان شهری صبح سه شنبه در آن مکان برگزار می شود.

این جشنواره به مدت پنج روز در محل فرهنگسرای ولاء واقع در میدان نماز شهرری از ساعت 9 صبح تا 21 پذیرای عموم شهروندان تهرانی است.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ری تشکیل شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری از تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد.

سیامک جهانشاهی گفت: این صندوق با حضور بیش از 150 نفر از بهره برداران کشاورزی، مسئولان استانی و شهرستانی با انعقاد تفاهمنامه ای در محل فرمانداری ری تشکیل شد.

وی با بیان اینکه سرمایه این صندوق حدود 3.66 میلیارد ریال تعیین شده است، افزود: براساس این تفاهم نامه مشارکت دولت 49 درصد و بخش غیردولتی تولید کنندگان و بهره برداران کشاورزی) 51 درصد تعیین شده است.

جهانشاهی یادآور شد: پس از تشکیل مجمع عمومی این صندوق در اسفند سال جاری، سهم دولت واریز و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ری به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: پرداخت وام قرض الحسنه به سهامداران و خرید نهاده های اولیه مورد نیاز واحدهای کشاورزی، دامداری و سایر تولید کنندگان از جمله فعالیتهای این صندوق خواهد بود.

کسب مقام اول استانی شورای احیای امر به معروف و نهی از منکر توسط مدیر آموزش و پرورش پاکدشت

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت مقام اول را در شورای احیای امربه معروف و نهی از منکر در شهرستانهای استان تهران کسب کرد.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت گفت: کسب این رتبه به همت تمامی همکاران گرامی در اداره و مدارس سطح شهرستان و به خصوص دانش آموزان بود که توانستند بار دیگر افتخاراتی بر افتخارات این مدیریت بیافزایند

محمدرضا جوادی افزود: این طرح که به عنوان طرح یادآوران در مدارس صورت می گیرد با جدیت تمام به فعالیتهای خود ادامه می دهندو

وی بیان داشت: مهم ‌ترین مکانهای احیای امر به معروف و نهی از منکر مدارس هستند که باید این شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در سطح مدارس شهرستان فعال شوند.

گفتنی است، برگزاری همایشهای عفاف و حجاب، برگزاری جلسات گفتمان دینی در مدارس، دیدار و تجلیل از خانواده‌ های شهدا، برگزاری مسابقه انشاء نویسی در سطح آموزشگاه ‌ها و تهیه احادیث در این زمینه و نصب در تابلوی اعلانات مدارس از مهم ‌ترین برنامه‌ های این ستاد بوده است.

افتتاح پروژه های مختلف در فیروزکوه

چندین پروژه با حضور معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی انسانی استانداری در فیروزکوه افتتاح شد.

چندین پروژه در فیروزکوه صبح دوشنبه با حضور نصرالله ابراهیمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران، ابوالقاسم مهری فرماندار فیروزکوه، حجت الاسلام عبدالعلی استیری امام جمعه، معاونان فرماندار و سایر رؤسای ادارت شهرستان فیروزکوه افتتاح شد.

پروژه تأمین روشنایی محور فیروزکوه - امین آباد از جمله پروژه ای افتتاح شده است و همچنین مراسم راه اندازی شبکه دیجیتال صدا و سیما برگزار شد.

همچنین افتتاح نمایشگاه بهاره در سالن هلال احمر فیروزکوه از دیگر پروژه هایی است که امروز افتتاح شد.

تصفیه خانه و مسجد شهرک صنعتی علیدره و همچنین کارخانه پلی اتیلن واقع در شهرک صنعتی علیدره نیز از دیگر پروژه های افتتاح شده است.