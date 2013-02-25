تظاهرات کنندگان پایبند حافظ وحدت عراق باشند/ لزوم کنار گذاشتن شعارهای تفرقه افکنانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه، "مقتدی صدر" رهبر جریان "صدر" امروز از تظاهرات کنندگان در برخی استانها(هواداران رافع العیساوی که برخی محافظانش به دست داشتن در اقدامات تروریستی متهم شده اند) خواست تا به وحدت عراق پایبند باشند و شعارهای تفرقه افکنانه را کنار بگذارند.

وی با درخواست از معترضان برای در نظر گرفتن قربانیان رژیم بعثی سابق، خاطر نشان کرد دولت عراق در راستای پاسخگویی به درخواستهای تظاهرات کنندگان، چندین نفر از بازداشت شدگان را آزاد کرده است که شایسته تقدیر است.

الصدر در بیانیه ای، در خصوص تظاهراتی که در برخی استانها برگزار شد، اظهار داشت: ما از تظاهرات کنندگان می خواهیم از رهبران و علمای خود پیروی کنند، پاسدار وحدت عراق باشند، نخواهند که این کشور تقسیم شود و شعارهای تفرقه افکنانه که آنها را از مردم دور می کند، کنار بگذارند.

وی ضمن درخواست از تظاهرات کنندگان برای سالم برگزار کردن تظاهرات، دوران تاریک صدام معدوم دیکتاتور سابق این کشور را به آنها یادآور شد.

رهبر جریان صدر همچنین به دولت عراق سفارش کرد با تظاهرات کنندگان به صورت سالمت آمیز برخورد کند تا این کشور به جنگ طایفه ای کشانده نشود.

هشدار وزارت کشور عراق درباره پیامدهای اظهارات تفرقه افکنانه

این در حالی است که وزارت کشور عراق در بیانیه ای تاکید کرده بود: اظهارات تفرقه افکنانه ضمن دامن زدن به خشونت و ایجاد درگیری میان مردم، آرامش و ثبات را در کشور برهم می زند.

وزارت کشور عراق ضمن هشدار در خصوص اظهارات تحریک آمیز و برهم زننده آرامش عراق توسط برخی شخصیتها از شهروندان خواست، از این دعوتها و کسانی که آن را ترویج می دهند، دوری کنند.

وزارت کشور عراق در بیانیه ای اعلام کرد رسانه ها برخی از اظهارات و گفته های سخنرانان را نقل می کنند که مستقیما آرامش عراق را بر هم می زند.