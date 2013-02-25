پتروشیمی بندرامام مرحله نیمه نهایی را با برد آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین بازی این مرحله، تیمهای پتروشیمی بندرامام و شهرداری گرگان عصر دوشنبه در سالن بعثت مجموعه ورزشی اندیشه ماهشهر رودرروی یکدیگر قرار گرفتند که در پایان تیم پتروشیمی بندرامام موفق شد با نتیجه 96 بر68 حریف خود را شکست دهد.



بازی دوم تیمهای پتروشیمی بندرامام و شهرداری گرگان روز سه شنبه این هفته در ماهشهر برگزار می شود.



در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال دسته برتر باشگاه های کشور، تیمهای مهرام تهران و فولاد ماهان اصفهان عصرامروز در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران مقابل یکدیگر قرار گرفتند که در پایان تیم مهرام تهران موفق شد با نتیجه 96 بر89 برحریف خود غلبه کند.



تیمی به بازی نهایی مسابقات بسکتبال دسته برتر باشگاه های کشور راه پیدا می کند که در مرحله نیمه نهایی در سه بازی مقابل حریف به پیروزی دست پیدا کند.



بازی سوم مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال دسته برتر باشگاههای کشور نیز یازدهم اسفند درگرگان و اصفهان برگزار می شود.