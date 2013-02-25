دمای زیر صفر در کرمان/ احتمال بارش برف و وزش باد

مریم سلاجقه در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان طی روزهای اخیر شاهد ناپایداری جوی و بارش باران و برف در ارتفاعات بوده است و این روند تا ظهر فردا نیز ادامه خواهد یافت اما از عصر سه شنبه از میزان ابرها کاسته خواهد شد.

وی افزود: دمای هوا در کرمان تا روز چهارشنبه کاهش می یابد و در روز آینده دما به منهی دو درجه خواهد رسید.

سلاجقه افزود: میزان بارندگی در شهربابک 9 میلیمتر، بافت و راور 7.5، زرند هشت، لاله زار 2.5 و عنبرآباد و کهنوج یک و کرمان 4.5 میلیمتر بوده است.

وی ادامه داد: بارندگی تا ظهر فردا در شهر کرمان به صورت پراکنده ادامه خواهد داشت و در برخی مناطق به صورت برف می باشد.