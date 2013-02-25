۷ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۵۹

سردار چناریان خبر داد:

اجرای طرح پاکسازی حاشیه غربی کرمان/ دستگیری اتباع بیگانه غیر مجاز

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان از اجرای طرح پاکسازی حاشیه غربی شهر کرمان خبر داد.

سردار حسین چناریان در گفتگو با مهر از برخورد جدی نیروی انتظامی با هر گونه زمینه های آسیب اجتماعی در کرمان خبر داد.

وی بر ارتقای امنیت اجتماعی تاکید کرد و گفت: در این راستا طرح پاکسازی حاشیه غربی شهر کرمان به اجرا در آمده است و با هر گونه ناامنی به شدت برخورد می شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان گفت: در این راستا تعدادی از اراذل و اوباش، سارقان و خرده فروشان مواد مخدر در حاشیه غربی دستگیر شده است.

وی همچنین از دستگیری 200 تبعه خارجی غیر مجاز در این طرح خبر داد.

وی از مردم خواست هرگونه اطلاع در خصوص عوامل ناامنی را به مرکز پلیس اطلاع دهند.

 

