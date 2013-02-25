بانوان کاراته کای مسجدسلیمانی قهرمان لیگ کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، 23 بانوی كاراته كای نفت مسجدسلیمان توانستند در مسابقات قهرمانی كشور كه به مدت دو روز در پاكدشت ورامین برگزار شد، با كسب ۱۴ مقام شامل ۹ طلا، دو نقره و سه برنز در رده های سنی بزرگسالان و نوجوانان و نونهالان مدال های قهرمانی را از آن خود کنند.

نخستین دوره تشکیل لیگ کاراته بانوان با حضور 18 تیم بزرگسال و 7تیم جوانان از استانهای سراسر کشور برگزار شد که در خاتمه مسابقات رده بزرگسالان تیمهای نفت مسجدسلیمان، الزهرای تهران و فرهنگ تهران به ترتیب با 15، 14 و 13 امتیاز رده های اول تا سوم این مسابقات را از آن خود کردند.



در رده جوانان نیز تیمهای عقاب تهران، کوثر سپاه و نفت مسجدسلیمان با امتیاز مساوی 12 و به دلیل تفاضل به مقام اول تا سوم این مسابقات دست یافتند.



در پایان نخستین دوره لیگ کاراته بانوان سبکهای آزاد کشور با نظر و تصمیم هیئت رئیسه لیگ استاد طیبه عباسی مربی تیم نفت و گاز مسجدسلیمان و مربی سابق تیم ملی کشورمان که سابقه چندین دوره قهرمانی در مسابقات منطقه ای، کشوری و جهانی را در پرونده دارد به عنوان مربی برتر و تیم نفت مسجدسلیمان به عنوان تیم برتر این دوره از مسابقات معرفی و از آنها تجلیل شد.