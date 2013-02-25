یادآوران شلمچه همچنان در قعر جدول/ تساوی در دقایق پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و یکم لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز دوشنبه یک بازی در اهواز برگزار شد که در این بازی تیم یادآوران شلمچه در برابر میهمان خود برق شیراز با نتیجه یک بر یک متوقف تا همچنان در انتهای جدول رده بندی گروه دوم این رقابتها چشم امید به روزها آینده بدوزد.

در این این دیدار که در ورزشگاه تازه تاسیس و 50 هزار نفری الغدیر اهواز برگزار شد، محمود مرفاوی در دقیقه 30 برای یادآوران شلمچه و حسن فرجی در دقیقه 3+90 برای تیم برق شیراز گلزنی کردند.



این بازی را جمشید دانش مهر به كمك محمد راهی و مهرداد بهرامی قضاوت كرد.



تیم یادآوران شلمچه که با نام خرمشهر و با خرید یک امتیاز لیگ دسته اولی حضور خود در رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور را امسال اعلام کرد هیچ یک از بازی های خود را به علت نبود زمین مناسب در شهرستان خرمشهر برگزار نکرده است.



