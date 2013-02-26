آبی های اهواز متوقف شدند/ پارسه با امتیاز اهواز را ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و یکم لیگ دسته اول فوتبال کشور در گروه اول، عصر دوشنبه تیم های استقلال اهواز و پارسه تهران به مصاف هم رفتند که در نهایت دو تیم امتیاز این بازی را میان خود تقسیم کردند.

در این بازی کم افت و خیز، تلاش 90 دقیقه ای دو تیم حاصلی جز تساوی بدون گل به همراه نداشت و مهاجمان دو تیم نتوانستند از اندک فرصتهای به دست آمده برای گشودن دروازه حریف استفاده کنند.

با این تساوی استقلال اهواز یک امتیاز به اندوخته های خود اضافه کرد و با 24 امتیاز در رده دهم جدول 14 تیمی گروه خود قرار گرفت و تیم پارسه نیز با 20 امتیاز جایگاه یازدهم جدول رده بندی را به خود اختصاص داد.

این مسابقه را محمد ملكی به كمك رضا عبدوس و هادی طوسی قضاوت كرد.