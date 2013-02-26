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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۰۷

لیگ دسته اول فوتبال/

آبی های اهواز متوقف شدند/ پارسه با امتیاز اهواز را ترک کرد

آبی های اهواز متوقف شدند/ پارسه با امتیاز اهواز را ترک کرد

اهواز - خبرگزاری مهر: آبی پوشان اهواز در شهرشان در برابر تیم پارسه تهران متوقف شدند تا همچنان موقعیت خطرناک سقوط به لیگ دسته اول آنها را تهدید کند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و یکم لیگ دسته اول فوتبال کشور در گروه اول، عصر دوشنبه تیم های استقلال اهواز و پارسه تهران به مصاف هم رفتند که در نهایت دو تیم امتیاز این بازی را میان خود تقسیم کردند.

در این بازی کم افت و خیز، تلاش 90 دقیقه ای دو تیم حاصلی جز تساوی بدون گل به همراه نداشت و مهاجمان دو تیم نتوانستند از اندک فرصتهای به دست آمده برای گشودن دروازه حریف استفاده کنند.

با این تساوی استقلال اهواز یک امتیاز به اندوخته های خود اضافه کرد و با 24 امتیاز در رده دهم جدول 14 تیمی گروه خود قرار گرفت و تیم پارسه نیز با 20 امتیاز جایگاه یازدهم جدول رده بندی را به خود اختصاص داد.

 این مسابقه را محمد ملكی به كمك رضا عبدوس و هادی طوسی قضاوت كرد.

کد مطلب 2006367

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