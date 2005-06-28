خبرهاي تازه از قاچاقچي فرودگاه پيام

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محسن بهرامي صبح امروز پس از جلسه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در يك نشست خبري گفت: فردي به طور سازمان يافته از فرودگاه پيام بدون اظهار نامه گمركي 318 تن تجهيزات رايانه اي و كامپيوتر وارد كشوركرده است كه ارزش آن بالغ بر 20 ميليارد تومان برآورد مي شود.

وي تصريح كرد: مجموع ارزش كالاهايي را كه اين فرد از فرودگاه پيام با كم نمايي حقوق دولت و اظهارنامه غلط گمركي وارد كشور كرده بالغ بر 40 ميليارد تومان است كه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز پرونده فرد مذكور را به دستگاه قضايي ارجاع داده است.

بهرامي ادامه داد: پرونده مذكور هم اكنون در قوه قضايي درحال صدور حكم است.

سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز همچنين از تصميمات جديد اين ستاد درباره فرودگاه پيام خبر داد و گفت: به دليل اظهار نگراني مجدد از سوء استفاده احتمالي از فرودگاه پيام و نبود تجهيزات لازم و استاندارد سازي در اين فرودگاه، مقرر شد تعدادي از پروازهاي اين فرودگاه به فرودگاه هاي امام خميني(ره) و مهرآباد منتقل شود.

وي اعلام كرد: همچنين كارگروهي متشكل از دبير ستاد مرزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نمايندگان گمرك، وزارت راه و ترابري و اطلاعات تشكيل شد تا طي بازديدي از فرودگاه پيام، در جهت استاندارد سازي و كاهش سوء استفاده از قاچاق كالا از اين فرودگاه تلاش كنند.

بهرامي در ادامه به تشريح مباحث مطرح شده ديگر در جلسه امروز ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز پرداخت.

وي با بيان اين كه بحث بودجه 85 ميليارد ريالي سال 1384ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي مقابله با اين پديد شوم در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت، بيان كرد: در اين جلسه مقرر شد 30 ميليارد ريال از آن مبلغ به گمرك جمهوري اسلامي ايران براي تخصصي كردن 5 گمرك كشور اختصاص يابد.

به گفته سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، از بودجه سال جاري ستاد، 30 ميليارد ريال به ناجا، 8 ميليارد ريال به ساير دستگاه ها ، 5/8 ميليارد ريال به فعاليت آموزشي و پژوهشي اختصاص مي يابد.

بهرامي از تصميم ديگري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر بحث تهيه و تدوين ماده واحده طرح تشديد مقابله با قاچاق مشروبات الكلي خبر داد و گفت: ستاد در پيشنهادي به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار اين شده است كه مجمع طرح فوق را در دستور كار قرار دهد.

وي تصريح كرد: براساس اين طرح، كليه وسايط نقليه اي كه اقدام به جاسازي قاچاق مشروبات الكلي مي كنند، توقيف و مصادره خواهند شد.

بهرامي، محروميت رانندگان به خارج از كشور را ديگر موارد پيش بيني شده در طرح تشديد مقابله با قاچاق مشروبات الكلي است.

سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بحث تكميل طرح جامع لوازم خانگي( يخچال، فريزر، جاروبرقي، تلويزيون و يخچال فريزر) براي حمايت از توليد داخل را مورد اشاره قرار داد و بيان كرد: در اين خصوص نيز كارگروهي تشكيل شده تا هماهنگي هاي لازم را براي محدود كردن ورود اين پنج قلم به كشور انجام دهد.

وي خاطرنشان كرد: با اين اقدام ديگر شاهد صادرات مجدد اين قلم كالا ها به كشور نخواهيم بود و اين اقدام گام اول در شناسنامه دار كردن كالاهاي بام دوام به شمار مي رود.

وي از كاهش قاچاق سوخت، برنج، شكر و لوازم آرايش وبهداشتي به كشور در سال جاري خبر داد و گفت: در سه ماهه اول امسال، قاچاق سوخت به 8 ميليون ليتر نزديك شده است.

وي، به افزايش واردات رسمي چاي در سه ماهه اول امسال اشاره و تصريح كرد: واردات رسمي چاي از 400 تن سه ماهه اول سال 83 به 4 هزار تن در سه ماهه اول سال 84 رسيده است.

وي درخصوص پيگيري وضعيت شركت دخانيات از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: با پيگيري هايي كه صورت گرفت مشخص شد كه موضوع فعاليت دخانيات در امر مبارزه با قاچاق - كه مورد تاييد ستاد است- با مسايل مديريت اين شركت كاملا متفاوت است و ستاد اين دو امر را از هم تفكيك كرد.

وي با انتقاد از اظهارات ديروز وزير بازرگاني مبني بر عدم حضوردكتر قاليباف در جلسات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و افزايش قاچاق كالا از محل ترانزيت بيان كرد: فعاليت انتخاباتي دكتر قاليباف به هيچ وجه در كار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به منظور مقابله با اين پديده شوم تاثير نگذاشته است.

وي در پايان ساماندهي اسكله هاي جاري كشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: درحال حاضر فعاليت تجاري حتي المقدر در تمامي اسكله هاي غير مجاز كشور تعطيل شده است.