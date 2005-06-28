۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۴۷

با تصويب مجلس :

نقل و انتقال و تغيير مالكيت انواع خودرو بايد به موجب سند رسمي در دفاتر انجام پذيرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز به كليات طرحي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي آن هرگونه نقل و انتقال و تغيير مالكيت انواع خودرو بايد به موجب سند رسمي و در دفاتر اسناد رسمي انجام پذيرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز به طرح اصلاح بند ص ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 راي مثبت دادند.

بر اساس ماده واحده اين طرح عبارت "هرگونه نقل و انتقال و تغيير مالكيت نسبت به انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و معدني و موتور سيكلت بايد به موجب سند رسمي و در دفاتر اسناد رسمي پس از اخذ ماليات و حق الثبت و عوارض مربوطه انجام پذيرد"، بايد به ابتداي بند ص ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب بيست و هفت بهمن 1380 اضافه شود.

طبق بند ص ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 28 بهمن 80 تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع ، صلح و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودرهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب  مذكور در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 اسفند 73 به ماخذ 10در هزار براي خودروها و موتور سيكلت هاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و 20 در هزار براي خودروها و موتورسيكلت هاي ساخت خارج براساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصره هاي يك و دو ماده 9 قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب شانزدهم مهر 74 املاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها و موتور سيكلت هاي مذكور قرار مي گيرد، تغيير مي يابد.

کد مطلب 200638

