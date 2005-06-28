  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۳۱

ژاك شيراك مدال لژيون فرانسه را به كريستين اسكات توماس اهدا كرد

"كريستين اسكات توماس"، هنرپيشه انگليسي عنوان افتخاري لژيون فرانسه را ازآن خود كرد.

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، هنرپيشه فيلمهاي "چهارعروسي ويك عزا" اين جايزه را كه ارزشمندترين افتخارفرهنگي فرانسه به شمارمي آيد از" ژاك شيراك "، رييس جمهورفرانسه دريافت كرد .
اين بازيگر45 ساله به رغم اينكه دركورنوال به دنيا آمد ودرلندن تحصيل كرد ، بيشترعمرش را درفرانسه به سربرد .اودرزمان نوجواني به مدرسه درام فرانسه رفت وازهمان روزهاي آغازين فعاليتش درفيلمهاي فرانسوي واروپايي نقش آفريني كرد.
ازجمله فيلمهاي مطرح اين بازيگرمي توان به آثاري چون " بيمارانگليسي "، " ماه تلخ " و" يك مشت گردوغبار"  اشاره كرد. حضوروي درفيلم " بيمارانگليسي " نامزدي اسكار را برايش رقم زد .
ازديگرچهره هاي سينمايي كه موفق به دريافت اين مدال شده اند مي توان به كارگردانهايي چون " مارتين اسكورسيسي " و" استيون اسپيلبرگ " اشاره كرد.

 

کد مطلب 200640

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها