ژاك شيراك مدال لژيون فرانسه را به كريستين اسكات توماس اهدا كرد

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، هنرپيشه فيلمهاي "چهارعروسي ويك عزا" اين جايزه را كه ارزشمندترين افتخارفرهنگي فرانسه به شمارمي آيد از" ژاك شيراك "، رييس جمهورفرانسه دريافت كرد .
اين بازيگر45 ساله به رغم اينكه دركورنوال به دنيا آمد ودرلندن تحصيل كرد ، بيشترعمرش را درفرانسه به سربرد .اودرزمان نوجواني به مدرسه درام فرانسه رفت وازهمان روزهاي آغازين فعاليتش درفيلمهاي فرانسوي واروپايي نقش آفريني كرد.
ازجمله فيلمهاي مطرح اين بازيگرمي توان به آثاري چون " بيمارانگليسي "، " ماه تلخ " و" يك مشت گردوغبار" اشاره كرد. حضوروي درفيلم " بيمارانگليسي " نامزدي اسكار را برايش رقم زد .
ازديگرچهره هاي سينمايي كه موفق به دريافت اين مدال شده اند مي توان به كارگردانهايي چون " مارتين اسكورسيسي " و" استيون اسپيلبرگ " اشاره كرد.
نظر شما