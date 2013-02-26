با یک اشتباه داور قهرمانی لیگ برتر هندبال را از دست دادیم

مجیدرحیمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کنارهگیری تیم هندبال فولاد سپاهان از رقابتهای لیگ برتر تصریح کرد: این دستوری است که از باشگاه ابلاغ شده و ما هم از آن تبعیت میکنیم.
وی افزود: بازی مقابل ثامنالحجج مشهد دیدار بسیار مهمی بود و برنده آن دیدار به نوعی میتوانست به عنوان قهرمانی لیگ برتر دست پیدا کند. وقتی فیلم این مسابقه را بازبینی کردیم، متوجه شدیم که در چند صحنه داور بازی اشتباه سوت زده است.
سرمربی تیم هندبال سپاهان تاکید کرد: در صحنهای که موسوی بازیکن تیم ما از بازی اخراج شد به هیچ عنوان تصمیم داوری صحیح نبوده چرا که در بازبینی فیلم بازی مشاهده کردیم دست بازیکن تیم ما به کتف بازیکن حریف برخورده کرده است اما بازیکن ثامن الحجج مشهد با بزرگنمایی صورت خود را میگیرد. داور هم به اشتباه بازیکن تیم ما را اخراج میکند و آن دیدار را ما با اختلاف یک واگذار میکند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما قصد دارید بخاطر همین یک صحنه از لیگ کناره گیری کنید؟ خاطرنشان کرد: بخاطر یک صحنه نیست. اگر ما در این دیدار برنده از میدان خارج میشدیم هم اکنون قهرمان ایران بودیم. ما در این دیدار با یک اختلاف بازی را واگذار کردیم. در همان یک صحنه داور تاثیرگذارترین بازیکن تیم ما را از زمین اخراج کرد.
رحیم زاده گفت: مسئولان باشگاه به فدراسیون نامه زدهاند که در هفته پایانی رقابتهای لیگ برتر شرکت نمیکنیم. فکر میکنم به دلیل ارسال نامه عدم حضورمان در آخرین دیدار لیگ برتر قطعی باشد.
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