۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۷

مدير عامل سازمان تاكسيراني تاكيد كرد:

رانندگان تاكسي تا 15 تيرماه فرم بيمه خود را ارسال كنند

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني از توزيع حدود 50 هزار فرم بيمه بين رانندگان تاكسي در 8 منطقه پستي شهر تهران ، خبر داد و گفت : رانندگان تاكسي فقط تا 15 تيرماه جاري فرصت دارند تا نسبت به تكميل و ارسال فرم بيمه به سازمان تاكسيراني اقدام كنند .

به گزارش  خبرگزاري مهر به نقل ازروابط عمومي شهرداري تهران، امير محمود دهلوي با بيان اين مطلب افزود : تا كنون از حدود 50 هزار فرم بيمه توزيع شده در بين رانندگان تاكسي ، 6 هزارو  600 فرم بيمه پس از تكميل توسط رانندگان تاكسي به سازمان تاكسيراني ارسال شده است .

وي با بيان اينكه رانندگان تاكسي تا 15 تيرماه جاري فرصت دارند نسبت به تكميل و ارسال فرم هاي بيمه اقدام كنند ، اظهار داشت : هر چه رانندگان تاكسي سريعتر نسبت به تكميل و ارسال فرم بيمه به سازمان تاكسيراني اقدام كنند ، پرونده آنها نيز زودتر در نوبت قرار خواهد گرفت و سريعتر به نتيجه خواهند رسيد .

دهلوي همچنين در خصوص آخرين وضعيت پرداخت وام رانندگان تاكسي ، يادآور شد: تا كنون حدود 1 هزار راننده تاكسي وام 500 هزار توماني خود را دريافت كرده و 1520 معرفي نامه پرداخت وام نيز به رانندگان تاكسي ارائه شده است و اين روند همچنان ادامه خواهد داشت.

