تمجيد اسپيلبرگ از ستاره خردسال "جنگ دنياها"

داكوتا فانينگ در كنار تام كروز در صحنه اي از "جنگ دنياها"

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، ستاره يازده ساله امريكايي كه نخستين بار در سن هفت سالگي در فيلم "من سم هستم" در مقابل شون پن درخشيد، همواره از كوچكترين فرصت ها بيشترين بهره ها را مي برد و در هر پروژه سينمايي اطلاعات تازه اي به دانسته هاي سينمايي اش مي افزايد.

فانينگ به خبرنگار روزنامه نيويورك ديلي نيوز مي گويد: "هميشه به اين فكر مي كنم كه شايد ديگر فرصتي تازه نصيبم نشود. به همين دليل تلاش مي كنم هر چقدر اطلاعات كه ممكن است به ذهنم بسپارم."

فانينگ خردسال در ادامه مي افزايد: "من هنوز هم به مدرسه مي روم و رياضي و ديكته و درس هاي اينچنيني ياد مي گيرم. ولي وقتي سر صحنه فيلم مي روم، نوبت ياد گرفتن درس سينماست. من فقط در يك روز 100 درس جديد از استيون ياد گرفتم. هر حرفي كه از دهان او خارج مي شد، من آن را به ذهن مي سپردم."

جالب اينجاست كه اسپيلبرگ بزرگ هم به همين اندازه تحت تأثير ستاره خردسال فيلم خود قرار گرفته است: "داكوتا هنوز نمي داند كه چقدر با استعداد است. در طول مدت فيلمبرداري او خيلي زود شرايط هر صحنه را درك مي كرد، مي فهميد كه چگونه بايد واكنش نشان بدهد و هر لحظه بهترين واكنش ها را از خود نشان مي داد."

