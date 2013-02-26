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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۰۱

حسن زاده عنوان کرد:

عضویت 196 هزار گلستانی درتعاونیهای مرزنشین/ صدور کارت الکترونیک

عضویت 196 هزار گلستانی درتعاونیهای مرزنشین/ صدور کارت الکترونیک

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان  صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت:  تعداد  12 تعاونی مرزنشین با جمعیت بیش از 196 هزار نفر در استان گلستان فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، درویش علی حسن زاده عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی صدور کارت الکترونیک مبادلات مرزنشینی اظهار داشت: در راستای مبادلات مرزی،  برای مرزنشینان  ساکن تا فاصله 30 کیلومتری از مرز، کارت الکترونیکی مبادلات مرزی صادر می‌شود.

وی  هدف از صدور کارت الکترونیکی برای مرزنشینان را ، تجمیع اطلاعات، ساماندهی و تسهیل امور  تجاری مرزنشینی و ارتقای سطح معیشت آنان اعلام کرد.
 
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان  صنعت، معدن و تجارت  استان گلستان افزود: سازمان  صنعت، معدن و تجارت  استان با همکاری دیگر دستگاه‌های نظارتی، مانند اداره گمرک برای کنترل فعالیت مبادلات مرزنشینان  اقدامات نظارتی را انجام می‌دهد.
 
وی  افزود: متقاضیان برای ثبت‌نام و دریافت کارت الکترونیکی با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت فرم ثبت‌نام را دریافت کرده و با ارائه مدارک لازم و اخذ تاییدیه محل سکونت از دهیاری‌های روستاها ،یا بخشداری و فرمانداریها و ارائه آن به دفاتر پیشخوان نسبت به ثبت‌نام و دریافت کارت الکترونیکی اقدام کنند.
 
حسن زاده در پایان عنوان کرد: با توجه به صدور کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان، از ابتدای سال 92 کلیه دفترچه های قدیمی مرزنشینی فاقد اعتبار خواهد شدو هیچ سهمیه ای به آنان تعلق نخواهد گرفت.
کد مطلب 2006429

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