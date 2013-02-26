عضویت 196 هزار گلستانی درتعاونیهای مرزنشین/ صدور کارت الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، درویش علی حسن زاده عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی صدور کارت الکترونیک مبادلات مرزنشینی اظهار داشت: در راستای مبادلات مرزی، برای مرزنشینان ساکن تا فاصله 30 کیلومتری از مرز، کارت الکترونیکی مبادلات مرزی صادر می‌شود.

وی هدف از صدور کارت الکترونیکی برای مرزنشینان را ، تجمیع اطلاعات، ساماندهی و تسهیل امور تجاری مرزنشینی و ارتقای سطح معیشت آنان اعلام کرد.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری دیگر دستگاه‌های نظارتی، مانند اداره گمرک برای کنترل فعالیت مبادلات مرزنشینان اقدامات نظارتی را انجام می‌دهد.

وی افزود: متقاضیان برای ثبت‌نام و دریافت کارت الکترونیکی با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت فرم ثبت‌نام را دریافت کرده و با ارائه مدارک لازم و اخذ تاییدیه محل سکونت از دهیاری‌های روستاها ،یا بخشداری و فرمانداریها و ارائه آن به دفاتر پیشخوان نسبت به ثبت‌نام و دریافت کارت الکترونیکی اقدام کنند.

حسن زاده در پایان عنوان کرد: با توجه به صدور کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان، از ابتدای سال 92 کلیه دفترچه های قدیمی مرزنشینی فاقد اعتبار خواهد شدو هیچ سهمیه ای به آنان تعلق نخواهد گرفت.