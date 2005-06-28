حفاظت محيط زيست يك ضرورت اخلاقي است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "جان فيشر" و ديگر كارشناسان در « روز گفتگوي عمومي» انجمنهاي محلي درباره موضوعاتي با حساسيتهاي مرتبط به يكديگر صحبت كردند. همايش روزهاي گفتگوي عمومي در پايان هر ترم تحصيلي در دانشگاه "دووراي" برگزار مي شود.

برخي موضوعات مورد بحث در اين گفتگوي عمومي دربرگيرنده شيوه هاي علمي، سايبراسپيس و حفاظت از آن در بافت دين و متون انجيلي بود. "فيشر" در سخنراني خود براي جمعيتي در حدود 2050 نفر اظهار داشت، ما هرگز منابع طبيعي كافي براي برآوردن نياز نامحدود 10 ميليارد نفر را نداريم.

پايگاه علم و الهيات گزارش داد، وي تحمل پذيري را توصيف كرد و بر نياز به حفظ منابع به عنوان نوعي تطبيق يا تقديس همچون مكانهاي مقدس تأكيد كرد. "فيشر" افزود، اين امر بدان معناست كه حفظ و استفاده از منابع طبيعي داراي تبعات اخلاقي بسياري است.

"فيشر" از انجيل عبري به عنوان تمثيلي براي برجسته كردن موضوعات زيست محيط گرايي استفاده كرد. وي با اشاره به معناي زمين در قالب واژه هايي چون خاك، ريشه و وعده گفت، اگر زمين را از دريچه تورات نگاه كنيد متوجه خواهيد شد كه زمين به سه معناست.

استاد جغرافيا دانشگاه هاپكينز گفت، اين ديدگاه از زمين براي افرادي كه در مناطق صحرايي زندگي مي كنند تعجب برانگيز نيست. آنها باروري زمين را معجزه مي دانند و در مقابل افرادي كه در مناطق حاصلخيز به سرمي برند به اين امر توجه چنداني ندارند. وي همچنين در ادامه صحبتهاي خود تعاليم تورات را به علم ارتباط داد.

كشيش "جان ميلز" كه در كليساي متحد مسيح در وست فيلد، نيوجرسي فعاليت مي كند گفت، محيطهاي زيست ديگري همچون سايبراسپيس كه گسترش حقيقت به شمار مي رود نيازمند بررسي هاي ماوراء الطبيعه است.