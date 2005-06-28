جشنواره فيلم لس آنجلس برگزيدگانش را معرفي كرد

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين اثر كه " دود ژله اي " نام دارد شرح حال مردي را روايت مي كند كه درزندگي با مشكلات بسياري مواجه است اما درمي يابد كه اعضاي خانواده اش نمي توانند كمكي به وي كنند. ازهمين رودربرقراري ارتباط با ديگران با مشكل مواجه مي شود.

" دود ژله اي " درزمره آثاري است كه با بودجه بسيار اندك و در زمان 25 روز ساخته شد وجايزه 50 هزاردلاري جشنواره فيلم لوس آنجلس را براي خالقش به ارمغان آورد.

دراين ميان اولين جايزه مستقل اسپيريت به " جورج كلوني "، هنرپيشه سينما اهدا شد .اين هنرپيشه كه درسال 1997 درفيلم " بتمن ورابين " نقش آفريني كرد با اشاره به نمايش فيلم " بتمن آغازمي شود " به شوخي گفت خوشحال است كه مجموعه فيلمهاي " بتمن " بارديگربازگشته اند.

اوابرازخرسندي كرد كه ديگركسي وي را مسئول شكست مجموعه آثار" بتمن " نمي داند .فيلم " بتمن ورابين " نقدهاي منفي ازسوي كارشناسان سينما دريافت كرد به طوريكه " كلوني " ناگزيرشد تصديق كند كه موجبات ازبين رفتن اين مجموعه را فراهم كرده است .

جشنواره فيلم لوس آنجلس جايزه بهترين اثرمستند را به " Everyone Their Grain Of Sand " اهدا كرد." بث برد "، كارگردان اين اثرجايزه نقدي را بالغ بر50 هزاردلاردريافت كرد.

اين جشنواره درروز يكشنبه با نمايش فيلم " پايان خوش " به كارگرداني " دان روس " پايان مي يابد.