برپایی نمایشگاه عکس درسایه نوردر گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که عصر دوشنبه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی دایر شد تا پنجشنبه ادامه دارد.

نمایشگاه عکس گروهی در سایه نور به همت چند جوان نیکوکار و با همکاری 19 تن از عکاسان برجسته گرگانی و با هدف فروش آثار به نفع کودکان سرطانی در تالار فخرالدین اسعد گرگان در حال برگزاری است.

یکی از متولیان این نمایشگاه در خصوص چرایی برگزاری این نمایشگاه گفت: مدتی قبل یکی از هم کلاسی های ما در دانشگاه که متاسفانه به سرطان مبتلا بود، جان خود را از دست داد. اما خانواده او به خاطر فقر مالی حتی در هزینه بیمارستان و کفن و دفن وی نیز دچار مشکل بودند.

وی ادامه داد: با یکی از دوستانم بر آن شدیم تا هر کاری از دستمان بر می آید برای کمک به خانواده های بیماران سرطانی انجام دهیم. پس از آشنایی با یکی از عکاسان خوب گرگانی،او پیشنهاد برگزاری نمایشگاه عکس خیریه را به ما داد که خوشبختانه با استقبال خوب عکاسان برجسته گرگانی رو به رو شدیم.

این نمایشگاه که با حمایت ویژه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان برگزار شده است، متشکل از 42 اثر از عکاسان استان گلستان است.

ساتیار امامی، داوود عامری، ابوالقاسم قاسمی، حامد حسنی خورشیدی، حامد بارچیان، یحیی کریم آبادی، رضا نونهال، سهراب سردشتی، مهدی تیرانی، صابر مناجاتی، محمد مهدی امیا، احمد خطیری، سینا شاهینی، ابوطالب ندری، سهیل قنبرزاده، مسعود امامی، میثم لطفی، معین مطلق، علیا عسگری آثارشان در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

گفتنی است این نمایشگاه از روز دوشنبه 7 اسفند ماه لغايت پنج‌شنبه 10 اسفندماه در تالار فخر‌الدين اسعد گرگاني برگزار مي‌شود و علاقمندان مي‌توانند از ساعات 9 الي 12 و 16 الي 20 از اين نمايشگاه بازدید کنند و برای کمک به کودکان سرطانی از این نمایشگاه خرید نمایند.