به گزارش خبرگزاری مهر، لزوم توجه بیشتر سازمان‌ها و روابط عمومی‌ها به مسئولیت اجتماعی در جامعه به ویژه در رویدادهای مختلف انسان دوستانه و داشتن رویکرد فعال در مشارکت‌های جمعی و آسیب‌شناسی دلایل و موانع بر سر راه تحقق این مسئولیت اجتماعی از جمله مهم‌ترین اهداف برگزاری این نشست است.

اين نشست با سخنرانی رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی و تنی چند از اساتید ارتباطات و روابط عمومی برگزار خواهد شد. همچنین میزگردی با حضور اساتید و چند نفر از مدیران پیشرو روابط عمومی درحوزه مسئولیت اجتماعی نیز برگزار می‌شود.

این نشست فردا چهارشنبه 9 اسفند از ساعت 16 تا 19 در سالن اجتماعات شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران به نشانی بزرگراه شهید مدرس، نرسیده به پارک وی، ابتدای خروجی افریقا و الهیه، خیابان بیدار، شماره 3 برگزار می‌شود.