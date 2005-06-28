۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۹

با فرارسيدن فصل گرما صورت مي گيرد :

تمهيدات ويژه سازمان بهشت زهرا (س) براي زائرين اهل قبور

سازمان بهشت زهرا (س) همزمان با فرارسيدن فصل گرم تابستان، به منظور ارائه امكانات و خدمات رفاهي مناسب تر به شهروندان تهراني ، تمهيدات ويژه اي را در قالب ذخيره آب شرب و احداث سرويس هاي بهداشتي و آبخوري هاي جديد در سطح محوطه بهشت زهرا (س) تعبيه كرده است .

 به گزارش خبرگزاري مهر محمود رضاييان مديرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با تاكيد بر اينكه اين سازمان تمهيدات ويژه اي را با توجه به فرارسيدن فصل تابستان تدارك ديده است ، اظهار داشت : در اين راستا250 چشمه آبريزگاه در داخل سازمان و نيز در طرح توسعه احداث شده است اما مشكل اساسي ما در اين فصل بحث آب بود كه در اين زمينه نيز تمهيدات ويژه اي انديشيده شده است .

وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمينه ذخيره آب ، ادامه داد : در اين راستا تعبيه مخازن ذخيره آب با گنجايش  3 هزار متر مكعب براي مصارف آبياري فضاي سبز و استفاده در آبريزگاهها ، ذخيره 600 متر مكعب آب شرب آشاميدني براي روزهاي گرم تابستان ، تعبيه حدود 700 چشمه آب آشاميدني در سطح سازمان و در محوطه بهشت زهرا (س)، فراهم آوردن امكان كلرزني و تصفيه بهداشتي آب آشاميدني در 5 نقطه سازمان و احداث 12 سقاخانه سنتي و سرويس هاي بهداشتي جديد از جمله اقدامات و تمهيدات سازمان بهشت زهرا (س) به مناسبت فرارسيدن فصل تابستان بوده است .
 

