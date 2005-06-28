تمهيدات ويژه سازمان بهشت زهرا (س) براي زائرين اهل قبور

به گزارش خبرگزاري مهر محمود رضاييان مديرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با تاكيد بر اينكه اين سازمان تمهيدات ويژه اي را با توجه به فرارسيدن فصل تابستان تدارك ديده است ، اظهار داشت : در اين راستا250 چشمه آبريزگاه در داخل سازمان و نيز در طرح توسعه احداث شده است اما مشكل اساسي ما در اين فصل بحث آب بود كه در اين زمينه نيز تمهيدات ويژه اي انديشيده شده است .

وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمينه ذخيره آب ، ادامه داد : در اين راستا تعبيه مخازن ذخيره آب با گنجايش 3 هزار متر مكعب براي مصارف آبياري فضاي سبز و استفاده در آبريزگاهها ، ذخيره 600 متر مكعب آب شرب آشاميدني براي روزهاي گرم تابستان ، تعبيه حدود 700 چشمه آب آشاميدني در سطح سازمان و در محوطه بهشت زهرا (س)، فراهم آوردن امكان كلرزني و تصفيه بهداشتي آب آشاميدني در 5 نقطه سازمان و احداث 12 سقاخانه سنتي و سرويس هاي بهداشتي جديد از جمله اقدامات و تمهيدات سازمان بهشت زهرا (س) به مناسبت فرارسيدن فصل تابستان بوده است .



