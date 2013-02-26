انباشت زباله در ورودی شهر نهاوند چهره شهر را بدمنظره کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبي مولوي در اولين جلسه ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي نهاوند که در فرمانداري برگزار شد، افزود: متاسفانه ورودي و خروجي شهر نهاوند منظر خوبي ندارد و وجود زباله هاي شهري و وسايل اسقاطي منظره آن را زشت کرده است.

وی افزود: در اين زمينه باید مديريت شهري نسبت به ساماندهي ورودي و خروجيها اقدام کرده و فضا سازيهاي لازم و مناسب را روي آنها انجام دهد.

وی اضافه کرد: باید به منظور ارائه خدمات مناسب به مسافران نوروزي مديران ادارات تمام سعي و تلاش خود را به کار گيرند تا تسهيلات مورد نياز مسافران در کنترین زمان فراهم شود.

مولوی با تاکید بر اینکه شهرستان نهاوند از موقعيت ارتباطي مناسبي برخوردار بوده و تردد مسافران غرب کشور از این شهرستان صورت مي گيرد، گفت: ادارات و دستگاهها باید آمادگي لازم را براي ارائه خدمات مورد نياز داشته باشند.

وي افزود: مديران ادارات بايد در عرصه خدمت رساني کوشا بوده و از هيچ گونه اقدامي در اين راستا دريغ نورزند تا بتوانند رضايت خاطر مسافران و مردم را جلب کنند.

فرماندار شهرستان نهاوند با تاکيد بر اهميت و نقش مديريت شهري در ارائه خدمات و ايجاد جاذبه هاي لازم براي مسافران افزود: کميته خدمات شهري يکي از مهمترين کميته هاي ستاد تسهيلات سفرهاي نورورزي است چراکه مسافران در بدو ورود به مرکز شهر و دیدن چهره اوليه شهر جذب یا دفع خواهند شد.

وي افزود: شهرداري باید به بحث سد معبر به ويژه در روزهاي پاياني سال به طور جدي توجه کرده و آنرا ساماندهي کند و اداره بهزيستي نيز نسبت به جمع آوري متکديان اقدام لازم را به عمل آورد.

مولوي بر اطلاع رساني و معرفي شهرستان به مسافران تاکيد کرد و افزود: با توجه به اينکه ورود مسافران فرصت خوبي براي معرفي شهرستان است باید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي با همکاري ميراث فرهنگي و هلال احمر بروشورهايی را تهيه نموده و در وروديهاي شهر بين مسافران توزيع کنند.

وي با تاکيد بر لزوم نظارت بر پايانه هاي مسافربري گفت: به منظور رفاه حال مسافران باید اداره پايانه ها نظارت جدي را بر کرایه تعاوني هاي مسافربري به عمل آورد تا مسافرتها خارج از سيستم حمل و نقل صورت نگيرد.

وي بر فعال شدن اماکن زيارتي و امامزاده ها در ايام نوروز تاکيد کرد و گفت: با توجه به اينکه شهرستان نهاوند از اماکن زيارتي و پ امامزاده هاي مشهوري برخوردار است باید با همکاري ادارات اوقاف و تبليغات اسلامي برنامه ريزيهاي لازم بعمل آيد تا مردم بتوانند از ظرفيت اين اماکن استفاده کنند.

وي در ادامه بر ضرورت فعال شدن مراکز بهداشتي و درماني تاکيد کرد و افزود: با توجه به اهميت و نقش بهداشت در ايام نوروز باید بيمارستانها، درمانگاهها و داروخانه ها با امکانات لازم فعال و بر مراکز بهداشتي نظارت هاي لازم اعمال شود.