نمایشگاه بهاره نهاوند نیمه اسفند ماه برپا می شود

مجتبی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 45 غرفه برای این نمایشگاه پیش‌بینی شده تا اقلام مصرفی مردم را به صورت تعاونی در اختیار مردم قرار دهند.

رضایی از عرضه کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، گوشت و مرغ به نرخ دولتی در نمایشگاه بهاره امسال خبر داد و گفت: توزیع پوشاک و کالاهای مرتبط با نوروز نیز از تخفیف 15 تا 20 درصدی برخوردار است که در این زمینه نیز بحث کیفیت در اولویت قرار دارد.

وی گفت: باید تولید و مصرف را در شهرستان کنترل کرد تا در صورت کمبود، مایحتاج عمومی شب عید مردم تأمین شود و کالاهای پر مصرف با قیمت واقعی به دست مردم برسد.

سرپرست اداره صنعت و معدن و تجارت نهاوند عنوان کرد: در بحث تامین مرغ و میوه شب عید هیچ گونه مشکلی در شهرستان نهاوند وجود ندارد به طوری که این اقلام به میزان نیاز در نقاط گوناگون شهر به قیمت مصوب در حال توزیع است.

مجتبی رضایی گفت: بازرسین اداره صنعت و معدن و تجارت و تعزیرات با تخلفات گرانفروشی و احتکار متخلفین به شدت برخورد می کنند تا مردم در آسایش و آرامش زندگی کنند.