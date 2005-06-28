۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۳۲

از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت مي گيرد :

ارايه لايحه ارتقاي سلامت و كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام كرد: لايحه اي تحت عنوان حفظ و ارتقاي سلامت جامعه و كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي ارايه مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، در جلسه شوراي معاونين اين وزارتخانه، طرح دريافت غرامت به شكل عوارض و جرايم مطرح و مقرر شد در قالب ايجاد صندوق ملي سلامت ، لايحه اي تحت عنوان حفظ و ارتقاي سلامت و كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي ارايه شود.

بر اساس اين گزارش در جلسه شوراي معاونين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همچنين دو تصميم مهم در حوزه دارو اتخاد شد.

در اين جلسه مقرر شد باهمكاري سازمان نظام پزشكي و سازمان هاي بيمه گر، راه هاي مقابله با نسخه نويسي خارج از فهرست دارويي مشخص شود.

همچنين مقرر شد ضمن بررسي شيوه هاي نادرست نظام قيمت گذاري دارو كه پيامدهاي سويي هم در پي دارد ، برنامه ويژه حل مشكلات تدوين شود.

 

