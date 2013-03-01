به گزارش خبرنگار مهر، در حالیكه اردوی آماده‌سازی تیم كشتی آزاد ایران از روز سه‌شنبه در خانه كشتی تهران آغاز شده و كادر فنی این تیم باید از اواسط اسفندماه و بعد از برگزاری رقابتهای انتخابی،‌ پذیرای جمع تازه‌ای از آزادكاران جوان باشند، اعزام این تیم به تورنمنت تداركاتی سیراكوف نیز در هاله‌ای از ابهام است.

تورنمنت بین‌المللی سیراكوف طی روزهای ابتدایی سال آینده به میزبانی بلغارستان برگزار می شود كه پیش از این اعلام شد تیم كشتی آزاد جوانان ایران طبق دوره‌های قبل برای تدارك و آماده سازی در این تورنمنت حضور یابد، اما به تازگی از جمع اردونشینان جوان خبر می رسد كه ممكن است اعزام این تیم به بلغارستان لغو شود.

گفته می شود مشكلات مالی فدراسیون كشتی و همچنین كاهش چشمگیر اعزام تیم های منتخب به تورنمنت های بین المللی طی سال جاری، احتمال لغو و اعزام تیم جوانان به جام سیراكوف را نیز بالا برده و هنوز هیچ اقدامی برای اخذ روادید و انجام اقدامات خروجی و اعزام این تیم صورت نگرفته است.

از سویی دیگر اعضای كادر فنی تیم كشتی نوجوانان و جوانان نیز همچنان به دنبال دریافت حقوق معوقه خود هستند كه با فرارسیدن اسفندماه، مدت زمان تاخیر در پرداخت حقوق آنان به بیش از هشت‌ماه رسیده است. این در حالی است كه كشتی‌گیران رده جوانان و نوجوانان در سال گذشته حقوقی دریافت نكرده‌اند.

بنا بر این گزارش اردوی آماده‌سازی تیم كشتی آزاد جوانان طی روزهای 7 تا 12 اسفندماه در خانه كشتی تهران برگزار می‌شود كه این نفرات به علاوه دیگر مدعیان كشور باید در روزهای 14 و 15 اسفندماه در شهرستان بهشهر مازندران در مسابقات انتخابی تیم كشتی آزاد جوانان به میدان بروند.