رشد 45 درصدی اهدای خون نسبت به سال گذشته در قم / ارسال هزار واحد خون به خوزستان و تهران طی دو هفته گذشته

علی الهی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: در پی درخواست فوری اداره کل انتقال خون استان تهران و خوزستان به فراورده های گلبول قرمز متراکم ، طی دو هفته گذشته، 700 واحد خون به خوزستان و 300 واحد خون به تهران از این سازمان ارسال شد.



وی با اشاره به برخی تبلیغات نادرست اخیر در رابطه با کمبود خون در قم بیان داشت: اهدای خون در قم رشد بسیار چشم گیری داشته به طوری که نه تنها نیازاستان بلکه پاسخ گوی نیاز استان های دیگر نیز بوده است.



رئیس سازمان انتقال خون استان قم عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون 720 واحد گلبول قرمز طی سه مرحله از قم به سازمان انتقال خون تهران ارسال شده است.



بیش از 2 هزار واحد خون در ماه اهدا می شود



الهی با بیان اینکه بیش از 2 هزار واحد خون ماهانه در قم اهدا می شود ابراز داشت: در استان قم روزانه به طور متوسط 120 واحد خون اهدا می شود که در مواقعی به 150 واحد نیز می رسد.



وی با اشاره به برگزار شدن هفتمین جلسه کمیته استانی انتقال خون افزود: در این جلسه، تقویت و گسترش نظام مراقبت از خون در مراکز درمانی، رعایت اصول و قوانین مراقبت از خون در مراکز درمانی و رعایت اصول و قوانین حمل و نقل خون بین مراکز درمانی و مراکز جراحی مورد بحث قرار گرفت.



رئیس سازمان انتقال خون استان قم با اشاره به لزوم برگزاری اینگونه جلسات گفت: اجرای دقیق سیستم هموویژلانس (مراقبت از خون) در مراکز درمانی یکی از مهم ترین برنامه های سازمان انتقال خون قم است.



رئیس سازمان انتقال خون استان قم با اشاره به برگزاری کلاس آموزشی تهیه و نگهداری فراورده های سلولی و پلاسمایی تصریح کرد: این دوره ها جهت آشنایی و یادآوری طرز تهیه و شرایط نگهداری فراورده های سلولی ،پلاسمایی و پلاکت در کتابخانه ساختمان مرکزی انتقال خون قم برگزار شد.