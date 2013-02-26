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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۵۹

هفته بیست و پنجم لالیگا؛

اوساسونا با گل شجاعی از سد لوانته گذشت

اوساسونا با گل شجاعی از سد لوانته گذشت

هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا با گلزنی مسعود شجاعی و پیروزی اوساسونا برابر لوانته به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اوساسونا در حضور بیش از 10 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی لوانته موفق شد در 3 دقیقه پایانی این بازی میزبان خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد. در این دیدار دو بازیکن تعویضی اوساسونا برای این تیم گل زدند. ابتدا مسعود شجاعی در دقیقه 87 و سپس کیکه سولا در دقیقه 90 گل های این تیم را به ثمر رساندند.

این نخستین گل مسعود شجاعی برای اوساسونا در این فصل از رقابتهای لالیگا بود. اوساسونا با این پیروزی 28 امتیازی شد و تا رده چهاردهم جدول بالا آمد.

جدول رد‌ه‌بندی:
1- بارسلونا 68 امتیاز
2- اتلتیکومادرید 56 امتیاز
3- رئال مادرید 52 امتیاز
4- مالاگا 42 امتیاز
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18- سلتاویگو 23 امتیاز
19- مایورکا 18 امتیاز
20- دپورتیوولاکرونیا 16 امتیاز

کد مطلب 2006523

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