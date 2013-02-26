افتتاح شرکت تعاونی زنان روستایی در شهرستان آذرشهر

مدیر جهادکشاورزی شهرستان آذرشهر در مراسم آغاز بکار تعاونی زنان روستایی بخش گوگان آذرشهر، گفت: این شرکت تعاونی، باعضویت 45 نفراز زنان روستایی وفارغ التحصیلان بخش کشاورزی، درزمینه تولیدوتوزیع انواع نهاده های کشاورزی، بسته بندی محصولات کشاورزی، تولید و توزیع انواع محصولات خشکبار، صنایع دستی و پوشاک، تولید و توزیع انواع گل ها ،گیاهان زینتی، نشایی و نهال و همچنین تهیه، تولید و فروش باقلوا و شیرینی خانگی، به فعالیت می پردازد.

فیروز طلوع حیات با اشاره به اهمیت اشتغال بانوان روستایی در افزایش درآمد خانوارها و توسعه اقتصاد مبتنی بر تولید کشاورزی منطقه اضافه نمود: زنان در نظام اسلامی، با تجهيز به ابزار علم و دانش ، نقش قابل توجهي را در عرصه‌هاي اقتصادي جامعه ايفا نموده‌اند. اهتمام جمهوري اسلامي ايران به امر حفظ كيان خانواده به عنوان اصلي‌ترين ابزار جهت برقراري امنيت و اعتدال اجتماعي و روحيه پرتلاش و ايثارگر بانوان اين سرزمين براي حضوري مؤثر و مفيد در نقش مادري و همسري در ساحت خانواده، از جمله عواملي است كه همواره در كنار اشتغال زنان مطمع نظر سياستگذاران امر قرار گرفته است و توفیق اجتماعی فعالیت بانوان را افزایش بخشیده است.

10 هزارو 300 هکتار از اراضی شهرستان بناب زیر کشت غلات رفت

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بناب گفت: در سال زراعی جاری، 10 هزار و 300 هکتار از اراضی این شهرستان به زیر کشت محصولات غلات ( گندم و جو ) رفته است.

جعفرصادقی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه شهرستان بناب با وسعت 778 کیلومتر مربع در جنوب غربی استان آذربایجان شرقی واقع شده است و ارتفاع آن از سطح دریاهای آزاد 1290 متر می باشد افزود: جمعیت شاغل در بخش کشاورزی این شهرستان نسبت به سایر بخش های اقتصادی ، صنعت و معدن از درصد بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه با عنایت به شرایط اقلیمی و آب و هوایی مساعد نسبت به بقیه مناطق استان و درصد بالای سطح این اراضی ، بخش زراعت در این شهرستان از اهمیت خاصی برخوردار است افزود: امسال با توجه به بارندگیهای مناسب در اول سال زراعی حدود 10 هزارو 300 هکتار به زیر کشت محصولات غلات ( گندم و جو ) رفته است.

بهره برداری از یک واحد گلخانه هيدروپونيک در شهرستان شبستر

مجتمع گلخانه ای تولید محصولات کشاورزی گلخانه ای به روش هیدروپونیک پرتوی ، درروستای قم تپه از توابع شهرستان شبستر ، با هزینه کرد 4 میلیارد و 360 میلیون ریال ، درایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت .

امیر مصباحی شبستری ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند در حاشیه افتتاح این واحد در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: برای احداث این مجتمع گلخانه ای ، یک میلیارد و 360 میلیون ریال از محل تسهیلات دولتی و میزان 3 میلیارد ریال نیز به صورت آورده شخصی هزینه شده است.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این مجتمع گلخانه ای ، 5 نفر به صورت مستقیم از مزایای اشتغال دایم برخوردار شده اند افزود: از محل این واحد گلخانه ای 3 خانوار بهره مند شده اند.

مهارت دوخت لباس هاي محلي و سنتي مردم آذربايجان شرقي ثبت ملي شد

مديركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از ثبت «مهارت دوخت پوشاک و لباس های محلی و سنتی آذربایجان شرقی» در فهرست ميراث ناملموس آثار ملی کشور خبر داد و گفت: پوشاک بارزترین مشخصه فرهنگی یک قوم محسوب می شود.

تراب محمدي افزود: پوشاک سنتی در چند دهه اخیر بیش از هر موضوع فرهنگی دیگری دستخوش تغییرات سریع قرار گرفته به طوریکه امروزه تنها در میان روستائیان و عشایر می توان پوشش محلی را مشاهده كرد.

جام باشگاه هاي آسيا توانمندي گردشگري ورزشي آذربايجان شرقي را برجسته مي كند

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي، گردشگري ورزشي را در رونق اين صنعت و معرفي فرهنگ، جاذبه ها و تاريخ منطقه موثر دانست و گفت: جام باشگاه هاي آسيا فرصت مناسبي براي برجسته كردن توانمندي هاي گردشگري ورزشي آذربايجان شرقي است.

تراب محمدي با اشاره به برگزاري جام باشگاه هاي آسيا در استان و حضور شركت كنندگاني از كشورهاي مختلف گفت: برگزاري مسابقات ورزشي علاوه بر درآمد زايي و اشتغال، تاثير عمده اي نيز در رونق و پيشرفت صنعت گردشگري كشور ميزبان دارند.

وي تصریح كرد: حضور تیم تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا بستر مناسبي را براي نمايش ويژه امكانات و ظرفيت هاي موجود عرصه گردشگري به ويژه در زمينه ورزش فراهم آورده است.

محمدي معرفی فرهنگ کشور میزبان را يكي از مزايا و دست آوردهاي گردشگري ورزشي خواند و گفت: گردشگران و علاقه مندان با حضور در اين استان، علاوه بر تماشاي مسابقات ورزشی با فرهنگ، آداب و رسوم، جاذبه های تاریخی، طبیعی و امکانات آذربايجان شرقي و ايران به عنوان کشور ميزبان نيز آشنا خواهند شد.