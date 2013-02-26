به گزارش خبرنگار مهر، نذیر قیصر اقبال‌شناس و مولوی‌پژوه پاکستانی صبح دیروز دوشنبه 7 اسفند در سن 87 سالگی درگذشت.

پروفسور نذیر قیصر محقق و نویسنده‌ای بود که آثاری در حوزه‌های فلسفی، تربیتی و عرفانی داشته و بخشی از مطالعات خود را به حوزه اقبال‌ و مولوی‌شناسی متمرکز کرده بود. تعدادی از آثار مکتوب مربوط به مولوی و اقبال این پژوهشگر تا به حال به فارسی ترجمه شده است.

«معنای زندگی از نگاه مولانا و اقبال» یکی از آثار این محقق است که با ترجمه محمد بقایی ماکان توسط انتشارات تهران منتشر شده است. این کتاب در سال 89 برنده جایزه کتاب فصل شد. دو کتاب دیگر نیز از قیصر توسط این مترجم به فارسی ترجمه شده است. کتاب اول «اقبال و شش فیلسوف غربی» نام دارد که در سال 84 توسط انتشارات یادآوران به چاپ رسید.

کتاب دومی هم که بقایی ماکان از قیصر ترجمه کرده، «نقد روانشناسی و روان‌درمانی غرب» نام دارد و قرار است اوایل سال 92 توسط همین ناشر راهی بازار نشر شود.