هواي تهران فردا صاف تا كمي ابري است

به گزارش خبرگزاري "مهر" هواي استان هاي اردبيل ، گيلان ، مازندران و گلستان قسمتي ابري تا نيمه ابري در بعضي نقاط ابري همراه با بارندگي ، مه رقيق و به تدريج با كاهش ابر پيش بيني مي شود.
همچنين آسمان استان هاي آذربايجان شرقي و غربي و خراسان شمالي صاف تا قسمتي ابري در بعد از ظهر با افزايش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق و هواي استان هاي خراسان جنوبي ، كرمان و سيستان و بلوچستان صاف تا قسمتي ابري همراه با وزش باد خواهد بود.
هواي استان هاي هرمزگان ، جزاير تنب بزرگ و كوچك ، قشم ، كيش ، سيري و ابوموسي نيز صاف تا قسمتي ابري همراه با غبار و يا مه رقيق همچنين هواي ساير نقاط كشور صاف تا كمي ابري پيش بيني مي شود.
شايان ذكر است بيشينه دماي امروز تهران به 35 درجه سلسيوس مي رسد .
نظر شما