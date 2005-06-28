  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۳۱

بر اساس پيش بيني سازمان هواشناسي

هواي تهران فردا صاف تا كمي ابري است

بر اساس اعلام سازمان هواشناسي كشور فردا آسمان تهران صاف تا كمي ابري خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" هواي استان هاي اردبيل ، گيلان ، مازندران و گلستان قسمتي ابري تا نيمه ابري در بعضي نقاط ابري همراه با بارندگي ، مه رقيق و به تدريج با كاهش ابر پيش بيني مي شود.

همچنين آسمان استان هاي آذربايجان شرقي و غربي و خراسان شمالي صاف تا قسمتي ابري در بعد از ظهر با افزايش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق و هواي استان هاي خراسان جنوبي ، كرمان و سيستان و بلوچستان صاف تا قسمتي ابري همراه با وزش باد خواهد بود.

هواي استان هاي هرمزگان ، جزاير تنب بزرگ و  كوچك ، قشم ، كيش ، سيري و ابوموسي نيز صاف تا قسمتي ابري همراه با غبار و يا مه رقيق همچنين هواي ساير نقاط كشور صاف تا كمي ابري پيش بيني مي شود.

شايان ذكر است بيشينه دماي امروز تهران به 35 درجه سلسيوس مي رسد .

کد مطلب 200654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها