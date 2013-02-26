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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۰۶

نصیری خبر داد:

سومین جشنواره علمی "جابر بن حیان" در قرچک برگزار می شود

سومین جشنواره علمی "جابر بن حیان" در قرچک برگزار می شود

قرچک - خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومی اداره آموزش و پرورش قرچک اظهار داشت: سومین جشنواره علمی "جابر بن حیان" به همت گروه های آموزشی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش قرچک برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: به منظور تحقق اهداف سند برنامه درسی ملی، تقویت مهارتهای زندگی، شناسایی استعدادهای کارآفرینی و تقویت مهارتهای ،It جشنواره "جابر بن حیان" چهارشنبه 9 اسفندماه در دبستان حمزه سید الشهدا(ع) شهرستان قرچک با حضور مسئولان محلی برگزار می شود.

پروژه های علمی دانش آموزان ابتدایی قرچک در معرض دید بازدید کنندگان قرار می گیرد

وی عنوان داشت: در این جشنواره، پروژه های علمی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان قرچک جمع آوری و در معرض دید بازدید کنندگان قرار می گیرد .

نصیری ادامه داد: برگزاری این جشنواره یک رقابت سالم علمی و هیجان انگیز در میان دانش آموزان ایجاد خواهد کرد و موجب رشد و شکوفایی سطح علمی و فرهنگی نوجوانان می شود.

وی تصریح کرد: پروژه های دانش آموزان در این جشنواره توسط داوران منطقه ای مورد بررسی و داوری قرارمی گیرد و آثار برتر به مراحل بالاتر ارسال خواهد شد.

کد مطلب 2006549

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