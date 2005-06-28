آرمان: حمايت نقدي سوزاندن دلارهاي نفتي است

دكتر بهمن آرمان در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادي مهر، فرآيند توسعه در كشور،رشد صنعتي و رفع موانع سرمايه گذاري را از جمله برنامه هاي اقتصادي دولت منتخب براي تحقق عدالت برشمرد.

به گفته وي ، اين درحالي است كه چنانچه دولت منتخب با حمايت نقدي ، يك اقتصاد معيشتي را در كشوربوجود بياورد اين امرموجب سوزاندن دلارهاي نفتي خواهد شد كه نتيجه خوبي براي كشور ندارد.

كارشناس مسايل اقتصادي افزود: دولت جديد نبايد به دنبال برداشت از حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال باشد كه از اين طريق اقشار آسيب پذير را حمايت كند. چرا كه اين امرعلاوه بر اينكه پايه پولي كشوررا افزايش خواهد داد، موجب افزايش غير عادي ميزان نقدينگي شده و فشار تورمي به اقتصاد ايران تحميل خواهد كرد.

وي با اشاره به اينكه بازار سرمايه بعنوان يكي از ابزارهاي تامين منابع مالي بنگاههاي اقتصادي در دستور كار دولت جديد قراردارد، تصريح كرد: نبايد فراموش كرد كه در كشورهاي صنعتي حدود 60 درصد، در كشورهاي در حال رشد سريع مانند تركيه و مالزي حدود 27 درصد و در ايران حدود 4 درصد از منابع مالي سرمايه گذاري جديد از طريق بورس اوراق بهادار صورت مي گيرد و اين امر حاكي از آن است كه ايران با ساير كشورها فاصله زيادي دارد.

وي خصوصي سازي و واگذاري سهام به تمام مردم را از نكات مثبت دولت جديد ذكرو تصريح كرد: اين امر موجب خواهد شد كه ايران نيز تجربه ساير كشورهاي را تكرار كند.

وي گفت: چنانچه دولت جديد فرآيند توسعه اقتصادي را در پيش بگيرند و موانع سرمايه گذاري را برطرف كنند ايران قادر خواهد بود كه بطور مستقيم از نتايج اين گونه سرمايه گذاريها بهره مند شود.