باید از کتاب سازی در پژوهش پرهیز شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی شامگاه دوشنبه در دومین جشنواره انتخاب پژوهشگر بر‌تر موسسه آموزش عالی امام رضا(ع) که در سالن اجتماعات این موسسه برگزار شد، گفت: در پژوهش‌های حوزوی نیازمند دقت نظر و پرهیز از ارائه آرای سطحی هستیم و این امر به دلیل عدم تحقیق علمی مناسب است، هم چنین در پژوهش باید به عنصر نقد و تصرف در آرای دیگران توجه داشته و تنها گزارش گر کلام دیگران نباشیم.

وی ابراز داشت: حوزه در رسالتی که معطوف به درون خود دارد از رکن آموزش و تهذیب برخوردار است و اما از آن جهت که معطوف به بیرون است باید به تبلیغ دین و هدایت مردم به درست زندگی کردن بپردازد.

عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی امام رضا(ع) گفت: عنصر پژوهش در هردو ساحت آموزش و تبلیغ دین باید عملی باشد و پژوهش متوقف به امر مهم استعدادیابی است و انسان موفق کسی است که بفهمد خدا برای چه او را خلق کرده است و در درون همه مردم استعدادهای متعددی قرار دارد که باید آن را کشف کرده و توانایی‌های خود را بشناسد.

وی بیان داشت: طلاب باید زمینه و ذوق پژوهش خود را پیدا کنند و مسیری را در پژوهش انتخاب کنند که هر چه به جلو می‌روند از عملکرد خود لذت بیشتری ببرند.

حجت الاسلام واعظی اظهار داشت: تحقیق و پژوهش موفق نیازمند شاخه‌هایی چون موضوع‌شناسی مبتنی بر نیاز سنجی، شناخت خلاء‌های جامعه و شناخت موضوع شایسته است.

وی گفت: در پژوهش نیازمند مراجعه به تحقیقات پیشین هستیم و طلاب باید از پژوهش‌های تکراری پرهیز کرده و تنها به پر کردن نقاط خالی از تحقیق بپردازند تا شاهد تحقیقات نو باشیم.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: نتیجه گیری روشن در طرح مورد مدعی در پژوهش بسیار مهم است و در ‌‌نهایت بحث باید نتیجه‌ای ارائه شود هم چنین باید قوت استدلال و مستند بودن تحقیقات را باید بالا ببریم و رعایت حفظ منابع تحقیق را داشته باشند.

وی اظهار داشت: مسئله غایتمندی و تعهد در تحقیق بسیار مهم است و باید نیت از تحقیق خدمت به دین و دفاع از حریم آن باشد که لحظه لحظه نوشتن و تحقیق برای فرد عبادت باشد.