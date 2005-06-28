حيوان گزيدگي و ابتلا به تب مالت در كشور رو به افزايش است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر بدخشان هوشمند در جمع خبرنگاران افزود: براي كاهش و كنترل بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان بايد همكار يهاي بين بخشي ميان نهادها و سازمان هايي نظير دامپزشكي، وزارت كشور، وزارت بهداشت و درمان و شهرداري ها تقويت و استمرار يابد چون بسياري از اين بيماريها قابل پيشگيري است.

وي با بيان اينكه تعداد بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان متجاوز از چند صد بيماري است كه به تنوع گونه هاي جانوري و در اثر تماس و استفاده از فرآورده هاي آنها منتقل مي شود، بستگي دارد، گفت: مهمترين اين بيماري ها شامل بيماريهاي نوپديد نظير آنفولانزاي پرندگان، جنون گاوي، سارس و تب هاي منجر خونريزي و همچنين بيماري هاي باز پديد نظير سل كه پس از شيوع ايدز در دنيا از جمله بيماري هاي شايع بوده از مهمترين بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوان است.

افزايش 4 هزار نفري مبتلايان به تب مالت در سال 83 نسبت به سال 82

وي با بيان اينكه بيماري تب مالت (بروسلوز) مهمترين و قديمي ترين بيماري است كه امسال در 13 تير روز مبارزه با بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوان بر اين بيماري تاكيد بسيار خواهد شد، گفت: اين بيماري قديمي از راه تماس انسان با حيوان آلوده و ترشحات ناشي از آن و يا استفاده از فرآورده هاي لبني غير پاستوريزه و يا خام به افراد منتقل مي شود.

هوشمند با بيان اينكه روند كاهش انتقال بيماري تب مالت به انسان در دو سال اخير متوقف شده بوده كه البته اين به معناي افزايش آن در كشور نيست اما نشان مي دهد كه اين بيماري بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد، ادامه داد: استان هاي غربي كشور نظير استان هاي همدان، كرمانشاه، ايلام، خوزستان، مركزي، چهارمحال و بختياري و اصفهان هميشه بيشترين درگيري را با اين بيماري داشته است.

وي با اشاره به اينكه افزايش تحرك و جا به جايي جمعيت به علت جود بافت عشايري، پراكنده بودن دام ها در سيستم نگهداري، سنتي بودن روش نگهداري دام ها از جمله دلايل وجود بيماري تب مالت در استان هاي غربي كشور است، افزود: در سال 82 تعداد موارد مبتلايان انساني به تب مالت در كشور نزديك به 21 هزار نفر بوده و اين ميزان در سال 83 به 25 هزار نفر افزايش يافته است كه البته اين آمار بر اساس گزارش هاي سيستم دولتي بوده و شامل امار بخش هاي خصوصي نظير مطب ها، كلينيك ها و بيمارستان هاي خصوصي نمي شود چون اين مراكز خود را موظف به ارائه اين گزارش ها نمي دانند، بنابراين آمار مبتلايان بيش از اين تعداد اعلام شده است.

حيوان گزيدگي در كشور سير صعودي دارد

هوشمند با بيان اينكه ايران يكي از كشورهاي موفق در زمينه كنترل بيماري هاري در دنيا است، افزود: در سال 83 نزديك به 110 هزار مورد به علت حيوان گزيدگي براي درمان و پيشگيري از بيماري هاري به مراكز وزارت بهداشت و درمان مراجعه كرده اند كه تعداد افراد با وجود كنترل اين بيماري و فعاليت هاي ستاد مركز اتلاف حيوانات زيانكار در وزارت كشور، هرساله سير صعودي دارد.

وي با اشاره به اينكه هر حيوان گزيدگي بايد بيماري هاري تقلي شود مگر اينكه خلاف آن اثبات شود و 50 درصد پيشگيري از اين بيماري به خود انسان ها باز مي گردد كه شستوي دست با آب و صابون و مراجعه سريع به مراكز وزارت بهداشت و درمان از جمله اقداماتي است كه مي تواند توسط افراد مورد گزيدگي انجام شود، گفت: در دوسال اخير در تهران نيز دو مورد گزديگي توسط گربه و روباه هار گزارش شد كه با تزريق واكسن ضد هاري نجات يافتند اما بر اساس گزارش ها 80 تا 90 درصد اين گزش ها توسط سگ به ويژه سگ هاي ولگرد صورت گرفته است.

وجود سالانه 20 تا 40 مورد به ازاي هر 100 هزار نفر ابتلا به سالك

هوشمند با اشاره به اينكه سالانه 20 تا تا 40 مورد به ازاي هر 100 هزار نفر ابتلا به سالك در كشور وجود دارد كه اين تعداد در 15 تا 20 سال اخير ثابت بوده است ، گفت: افزايش تعداد پشه هاي ناقل بيماري در محيط، عدم دفع مستمر زباله ها، جمع كردن كودهاي حيواني در منازل روستايي، وجود ساختمان هاي قديمي، خانه هاي خالي از سكونت، ساختمان هاي نيمه كاره و زندگي در كنار آن، از جمله كانون هاي مهم اين بيماري محسوب مي شود.

وي ادامه داد: شهرستان هاي مشهد، يزد، شيراز، كرمان و تهران قديم به عنوان مناطق شهري و روستاهاي اصفهان گنبد، بم، ايلام، خوزستان، فسا، جهرم، اردكان و منطقه اي از رفسنجان از جمله كانون هاي مهم و شناخته شده اين بيماري است.

هوشمند گفت: در سال 82 تعداد موارد ابتلا به سالك 21 هزار مورد بوده و اين آمار در سال 83 به 27 هزار مورد افزايش يافته كه علت آن هم افزايش تعداد نقل و انتقال انسان هاي حساس و ورود آنها به نقاط آلوده و مهاجرت موش و پشه هاي ناقل اين بيماري بوده است.

وي با بيان اينكه موارد ابتلا به بيماري سياه زخم را 200 تا 250 مورد در سال است كه تمامي اين افراد درمان شده اند، در خصوص تب ويروسي با عنوان "تب كنگو" گفت: كانون اصلي اين بيماري در سيستان و بلوچستان است كه با 21 نفر مبتلا به اين بيماري در سال 83 و فوت 6 نفر آنها، تعداد اين موارد در مقايسه با سال 82 با 51 نفر مبتلا و 11 مورد مرگ و مير ناشي از آن، كاهش يافته و علت وجود اين بيماري در كشور نيز به علت ورود دام هاي آلوده از افغانستان و پاكستان به صورت قاچاق بوده است.

اختصاص 2 ميليارد تومان در مقابل اعتبار 100 ميليارد توماني مورد نياز سازمان دامپزشكي

كارشناس گروه بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوان در سازمان دامپزشكي كشور نيز در اين نشست مطبوعاتي، اعتبار سازمان دامپزشكي كشور براي شناسايي دام هاي آلوده و حذف آن و همچنين پرداخت غرامت به صاحبان دام هاي تلف شده را بسيار اندك دانست و گفت: در چند سال اخير ميزان اعتبار براي سازمان دامپزشكي 2 ميليارد تومان بوده در صورتي كه اين ميزان حداقل بايد 100 ميليارد باشد.

دكتر كريم اميري افزود: پرداخت ميزان اندك غرامت به صاحبان دام هاي آلوده به علت از بين بردن آنها باعث فراري دادن اين دام ها توسط دامداران مي شود چون اين دام ها سرمايه زندگي آنها است كه با فراري دادن و انتقال اين دام ها به مكان هاي ديگر اين آلودگي به ساير نقاط هم منتقل مي يابد.

وي اظهار داشت: توليدات واكسن هاي دامي كشور به لحاظ كيفي و كمي، جوابگوي برنامه هاي سازمان دامپزشكي براي بهتر كردن وضعيت دامي كشور نيست همچنين تجيهزات موجود براي ساخت اين واكسن هاي متناسب با وضيعت 30 سال پيش است چرا كه هم اكنون كشور نيازمند تهيه و توليد واكسن هايي با تاريخ انقضاي يك سال است اما اين گونه نيست بنابراين بدون اعتبارات لازم و امكانات مورد نياز، تحقق اهداف و برنامه هاي سازمان دامپزشكي امكان پذير نخواهد بود.