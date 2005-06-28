۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۱۲

ضرورتها، اولويتها، و دغدغه هاي بخش فرهنگ و دين در دولت جديد (9)

ساماندهي فعاليتهاي فرهنگي در عرصه هاي مختلف بايد جدي گرفته شود // بهره مندي از يك استراتژي فرهنگي منسجم و دقيق ضروري است

هدايتخواه ، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه ساماندهي فرهنگي در تمام عرصه ها از مهمترين اولويتهايي است كه لازم است از سوي دولت جديد مورد توجه جدي قرار گيرد، گفت : بهره مندي از يك استراتژي فرهنگي منسجم و دقيق امري ضروري است .

ستار هدايتخواه عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : ساماندهي فرهنگي در تمام عرصه ها از مهمترين اولويتهايي است كه لازم است از سوي دولت جديد مورد توجه جدي قرار گيرد .

وي افزود : نگاه دولت به بخشهاي مختلف ، بويژه بخش فرهنگي نمي بايست نگاهي جزيره اي باشد ، بلكه نگاه به اين بخش بايد نگاهي سيستماتيك و همه جانبه باشد تا تأثيرگذاري مثبت آنرا در سطح جامعه بخوبي شاهد باشيم .

هدايتخواه با تأكيد بر اينكه تمام نهادهاي فعال در عرصه  هاي مختلف جامعه بايد براي خود رسالت فرهنگي قائل باشند ، گفت : نهادهاي مختلف كشور مي بايست در دولت جديد مورد بازنگري قرار گيرند ، در پي اين بازنگري مي بايست به طريق مناسب مانع برخي موازي كاري ها شده و همچنين اقداماتي صورت گيرد تا از خنثي سازي برخي فعاليتها جوگيري شود .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه روح فرهنگ ديني بايد بر قالب تمام فعاليتهاي مختلف جامعه جاري باشد ، گفت : فرهنگ بايد در سطح جامعه حكفرما شده و زمينه حضور داوطلبانه مردم نيز در عرصه هاي مختلف فرهنگي فراهم شود . در واقع شرايط بايد به گونه اي تغيير كند كه حتي نگاه به مباحثي چون اقتصاد نيز مايه فرهنگي داشته باشد .

وي يادآورشد : فرصتها براي حضور در عرصه فعاليتهاي فرهنگي بايد عادلانه توزيع شود و نهايتا مي بايست نهضت فرهنگي جديدي براي مقابله با تهاجم فرهنگي و در مقابل فعاليت گسترده در راستاي ترويج فرهنگ معنوي انقلاب شكل گرفته ، فعال شود .

هدايتخواه با تأكيد بر ضرورت بهره مندي از يك استراتژي فرهنگي منسجم و دقيق ، گفت : بايد در قالب اين استراتژي ، براي ساماندهي به وضيت موجود و ارتقاء فعاليتهاي فرهنگي و معنوي در كشور ، برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت لازم تدوين شود . 

کد مطلب 200657

