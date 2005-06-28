ساماندهي فعاليتهاي فرهنگي در عرصه هاي مختلف بايد جدي گرفته شود // بهره مندي از يك استراتژي فرهنگي منسجم و دقيق ضروري است

ستار هدايتخواه عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : ساماندهي فرهنگي در تمام عرصه ها از مهمترين اولويتهايي است كه لازم است از سوي دولت جديد مورد توجه جدي قرار گيرد .

وي افزود : نگاه دولت به بخشهاي مختلف ، بويژه بخش فرهنگي نمي بايست نگاهي جزيره اي باشد ، بلكه نگاه به اين بخش بايد نگاهي سيستماتيك و همه جانبه باشد تا تأثيرگذاري مثبت آنرا در سطح جامعه بخوبي شاهد باشيم .

هدايتخواه با تأكيد بر اينكه تمام نهادهاي فعال در عرصه هاي مختلف جامعه بايد براي خود رسالت فرهنگي قائل باشند ، گفت : نهادهاي مختلف كشور مي بايست در دولت جديد مورد بازنگري قرار گيرند ، در پي اين بازنگري مي بايست به طريق مناسب مانع برخي موازي كاري ها شده و همچنين اقداماتي صورت گيرد تا از خنثي سازي برخي فعاليتها جوگيري شود .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه روح فرهنگ ديني بايد بر قالب تمام فعاليتهاي مختلف جامعه جاري باشد ، گفت : فرهنگ بايد در سطح جامعه حكفرما شده و زمينه حضور داوطلبانه مردم نيز در عرصه هاي مختلف فرهنگي فراهم شود . در واقع شرايط بايد به گونه اي تغيير كند كه حتي نگاه به مباحثي چون اقتصاد نيز مايه فرهنگي داشته باشد .

وي يادآورشد : فرصتها براي حضور در عرصه فعاليتهاي فرهنگي بايد عادلانه توزيع شود و نهايتا مي بايست نهضت فرهنگي جديدي براي مقابله با تهاجم فرهنگي و در مقابل فعاليت گسترده در راستاي ترويج فرهنگ معنوي انقلاب شكل گرفته ، فعال شود .

هدايتخواه با تأكيد بر ضرورت بهره مندي از يك استراتژي فرهنگي منسجم و دقيق ، گفت : بايد در قالب اين استراتژي ، براي ساماندهي به وضيت موجود و ارتقاء فعاليتهاي فرهنگي و معنوي در كشور ، برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت لازم تدوين شود .