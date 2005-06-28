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۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۳۸

در مصاحبه اي با شبكه تلويزيوني" العراقيه"

وزير كشور عراق : هزار تروريست هفته آينده محاكمه خواهند شد

وزير كشور عراق در گفتگويي از محاكمه بيش از 1000 تروريست طي هفته آينده خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، "بيان باقر جبر صولاغ"وزيركشورعراق درگفتگو با تلويزيون" العراقيه" گفت : بيش از هزار ترور- يست و مجرم كه در چارچوب عمليات امنيتي موسوم به " رعد" دستگير شدند، هفته آينده در دادگاههاي عراق محاكمه خواهند شد.

بيان جبر افزود: ما بيش از هزار تروريست و مجرم را دستگير كرده ايم كه به جنايات خود اعتراف كرده اند و اعتراف هاي آنها نيز ضبط شده است و آنها در انتظار محاكمه بسر مي برند.

به گفته وي، "مدحت محمود" رئيس شوراي قضايي عراق بر محاكمه اين تروريست ها از هفته آينده تاكيد كرده است .

بر اساس آمارهاي وزارت كشور عراق حدود 1300 تروريست عراقي و عرب در چارچوب عمليات امنيتي رعد دستگير شده اند.

لازم به يادآوري است كه حدود 40 هزار تن از نيروهاي امنيتي و ارتش عراق با پشتيباني نيروهاي خارجي از اوايل ماه جاري ميلادي عملياتي را موسوم به رعد با هدف تثبيت امنيت و ثبات در عراق آغاز كردند.
کد مطلب 200658

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