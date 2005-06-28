وزير كشور عراق : هزار تروريست هفته آينده محاكمه خواهند شد

به گزارش خبرگزاري مهر، "بيان باقر جبر صولاغ"وزيركشورعراق درگفتگو با تلويزيون" العراقيه" گفت : بيش از هزار ترور- يست و مجرم كه در چارچوب عمليات امنيتي موسوم به " رعد" دستگير شدند، هفته آينده در دادگاههاي عراق محاكمه خواهند شد.



بيان جبر افزود: ما بيش از هزار تروريست و مجرم را دستگير كرده ايم كه به جنايات خود اعتراف كرده اند و اعتراف هاي آنها نيز ضبط شده است و آنها در انتظار محاكمه بسر مي برند.



به گفته وي، "مدحت محمود" رئيس شوراي قضايي عراق بر محاكمه اين تروريست ها از هفته آينده تاكيد كرده است .



بر اساس آمارهاي وزارت كشور عراق حدود 1300 تروريست عراقي و عرب در چارچوب عمليات امنيتي رعد دستگير شده اند.



لازم به يادآوري است كه حدود 40 هزار تن از نيروهاي امنيتي و ارتش عراق با پشتيباني نيروهاي خارجي از اوايل ماه جاري ميلادي عملياتي را موسوم به رعد با هدف تثبيت امنيت و ثبات در عراق آغاز كردند.

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