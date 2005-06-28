كار پرسپوليس به جايي كشيده كه فضلي هم در موردش نظر مي دهد // براي آقاي ملاحي واقعا متاسفم

جواد كاظميان درگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهارداشت: فضلي تا پارسال فوتبال بازي كردن هم بلد نبود، اما امسال مي گويد: پرسپوليس بزن زيرش بازي مي كند. من ازهمين فرصت استفاده كرده ومي گويم آقاي فضلي پرسپوليس هنوز آنقدرخوار وذليل نشده كه تودرموردش نظربدهي. اين تيم حرمت دارد ونگه داشتن احترام هواداران اين تيم امري است واجب.



كاظميان درادامه با اشاره به ضعف گلزني فضلي افزود: پس ازاينكه بازي تمام شد، يكي ازبازيكنان ابومسلم گفت؛ اين گل خالي را يك بچه پنج ساله هم مي توانست بزند. آنها مي گويند اكثرگلهايي كه اين بازيكن به ثمررسانده يا ازروي نقطه پنالتي بوده ويا دروازه خالي. وقتي همبازي اوچنين نظري درباره اش دارد، بهتر است ايشان اول فكركند وبعد حرف بزند. فضلي مي خواست به پرسپوليس بيايد، اما چون موفق به انجام اين كارنشده اين حرفها را مي زند. تا زمانيكه من درپرسپوليس هستم، اوبايد فكرحضور دراين تيم را ازسرش بيرون كند.

مهاجم پرسپوليس درادامه تصريح كرد: من همچنين واقعا براي آقاي ملاحي متاسفم كه پس ازديدارتيمهاي پرسپوليس وابومسلم در مورد تيم ما نظرمي دهد. ايشان بعنوان يك مديرعامل چنين حقي ندارد وبايد به مسائل تيم خودش توجه داشته باشد.

كاظميان درپايان درخصوص وضعيت آينده خود درپرسپوليس اظهارداشت: درحال حاضردريك بحران روحي بسرمي برم و صلاح نيست، درمورد تمديد قرارداد صحبت كنم. ضمن اينكه ما دراين فصل از رقابتها شرمنده هواداران شديم وبايد در آينده زحمات آنها را جبران كنيم.