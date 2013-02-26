پروژه ساخت مسجد جامع شهرستان آبدانان سال 92 آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کاروند عصر دوشنبه در شهرستان آبدانان اظهار داشت: کار ساخت مسجد جامع به علت کمبود اعتبارات مدتی متوقف شده بود که پس از تأمین اعتبار لازم از ابتدای سال 92عملیات ساخت مسجد با معماری اسلامی جدید و در شأن مردم آبدانان که به دارالمومنین مشهور هستند ساخته خواهد شد.

وی افزود: یکی از اولویت های کاری مساجد و امام زادگان برنامه های فرهنگی است. که با این رویکرد طرح ملی حفظ قران کریم با حضور 2هزار نفر علاقمند در استان شروع شده که در محل امام زاده ها زیر نظر 60 مربی ممتاز اجرا می شود.



کاروند برگزاری نمایشگاه کتاب،غرفه مشاوره،غرفه کودکان، محل پرسش و پاسخ به شبهات دینی و اخلاقی،آشنایی با جدیدترین نرم افزارهای آموزش قرآنی،از برنامه های ایام نوروز در محل اماکن متبرکه سطح استان است.



امام جمعه آبدانان از تصویب طرح جامع توسعه امام زاده سید صلاح الدین محمد(ص)خبر داد و گفت:با تصویب این طرح به زودی کار ساخت زائرسرا برای امام زاده با اعتبار بالغ بر 700میلیون ریال شامل بخش های چون مهمان سرا،کتابخانه،انبار و سرویس بهداشتی مشروع می شود.



حجت الاسلام حاجیلری پیرامون تعمیر و مرمت مساجد و امام زادگان مطالبی را ارائه داد و افزود:شهرستان آبدانان دارای 33مسجد و7امام زاده در سطح شهرستان موجود است.