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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱

افشاری پور در گفتگو با مهر:

حیات دوباره در زاهدان به نمایش گذاشته شد

حیات دوباره در زاهدان به نمایش گذاشته شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مسئول انجمن سینمای جوانان زاهدان گفت: آثار تعدادی از عکاسان استان در قالب نمایشگاهی با عنوان حیات دوباره" در سرسرای مجتمع هنری و فرهنگی زاهدان با موضوع پیشگیری از اعتیاد به نمایش گذاشته شده است.

پروانه افشاری پور در گفتگو با مهرافزود: در این نمایشکاه تعداد 30 عکس با موضوع اعتیاد در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را انعکاس معضلات و ملموس ساختن فضای مخرب اعتیاد در جامعه عنوان کرد و افزود: آثار 7 نفر از عکاسان استان با موضوع اعتیاد در این نمایشگاه به منظور بهره برداری سایر شهروندان در برخی از نقاط شهر از جمله  پارک ها و مدارس حاشیه  به نمایش در خواهد آمد.

وی ادامه داد: مسعود شیخ ویسی، محمود میربزرگ، علیرضا بوستانی، عباس اذریان، صادق سوری، هاجر یزدانی و  محسن شیرزایی از جمله عکاساتی هستند که اثار خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند.

کد مطلب 2006597

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