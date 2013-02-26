حیات دوباره در زاهدان به نمایش گذاشته شد

پروانه افشاری پور در گفتگو با مهرافزود: در این نمایشکاه تعداد 30 عکس با موضوع اعتیاد در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را انعکاس معضلات و ملموس ساختن فضای مخرب اعتیاد در جامعه عنوان کرد و افزود: آثار 7 نفر از عکاسان استان با موضوع اعتیاد در این نمایشگاه به منظور بهره برداری سایر شهروندان در برخی از نقاط شهر از جمله پارک ها و مدارس حاشیه به نمایش در خواهد آمد.

وی ادامه داد: مسعود شیخ ویسی، محمود میربزرگ، علیرضا بوستانی، عباس اذریان، صادق سوری، هاجر یزدانی و محسن شیرزایی از جمله عکاساتی هستند که اثار خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند.