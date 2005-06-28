لس آنجلس تايمز : انقلاب ايران درعراق تكرار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه آمريكايي لس آنجلس تايمزدرتحليلي درباره اوضاع عراق نوشت: به نظرمي رسد تمام فاكتور- هايي كه بيش از نيم قرن پيش در ايران انقلاب اسلامي را به وجود آورد هم اكنون در عراق در حال تكرار است.

اين روزنامه با اشاره به نقش آيت الله سيستاني رهبر شيعيان عراق نوشت: در بيشتر موارد مقامات آمريكايي تمايل ندارند بپذيرند كه اوضاع ايران دقيقا در عراق در حال تكرار است اما چه آنان بپذيرند و چه قبول نكنند، وقايع به طور تصادفي پيش نمي روند و ايران كاملا درعراق نفوذ دارد.

اين روزنامه آمريكايي درادامه براي توجيه ديدگاه جانبدارانه خود از تحولات عراق به سوي اهداف ونقطه نظرات ايران اعلام كرد : نمي توان اين موضوع را تصادفي دانست كه رهبرشيعه عراق درابتداي ديدارهاي خود وزير امور خارجه ايران را مي پذيرد و اعلام مي كند عراق قصد دارد از لحاظ اخلاقي وسياسي با ايران رقابت نمايد.

اين روزنامه همچنين با اشاره به انتخاب احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور ايران نوشت: رييس جمهور جديد ايران باتوجه به ايده هايي كه دارا است و اين ايده ها به شدت به فضاي زمان انقلاب در ايران نزديك است، بايد انتظار داشت كه از اين پس مقامات عراقي بيش از پيش از ايران تاثير بگيرند.

دربخش ديگري از اين تحليل آمده است: آمريكا از شاهد بودن چنين روندي در عراق به هيچ وجه رضايت ندارد.