همدان در منابع آب زیرزمینی و مصارف آن در نقطه سر به سر قرار دارد

علی کمندانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت منابع آب عنوان کرد: متوسط بارندگي سالانه در استان همدان 340 ميلي متر است و این در حالی است که حجم منابع آب قابل بهره برداري دو هزار و 800 ميليون متر مکعب است.

وی افزود: از این میزان دو هزار ميليون متر مکعب آن مربوط به منابع آب زيرزميني و 800 ميليون متر مکعب آن مربوط به جريانات آب هاي سطحي است.

وی ادامه داد: مصارف فعلي آب از منابع فوق در بخش آب زيرزميني، دو هزار و 300 ميليون متر مکعب و در بخش آب هاي سطحي 500 ميليون متر مکعب است.

از منابع آب زيرزميني حدود 300 ميليون متر مکعب اضافه برداشت مي شود

کمندانی گفت: براساس این اطلاعات استان در منابع و مصارف آب در نقطه سر به سر قرار داشته و از منابع آب زيرزميني حدود 300 ميليون متر مکعب اضافه برداشت مي شود و اين موضوع باعث بيلان منفي دشت ها و ممنوعيت آنها در توسعه برداشت آب زيرزميني شده است.

وي بیان کرد: آبخوان دشت ها بزرگ ترين منبع تامين کننده آب مورد نياز کشاورزي، شرب و صنعت استان همدان به شمار مي آیند.

مديرعامل شرکت آب منطقه اي همدان با اشاره به ميزان و درصد مصارف آب استان همدان و مقايسه آن با متوسط کشوري و جهاني عنوان کرد: 91 و چهار دهم درصد از آب استان همدان در بخش کشاورزي، شش و شش دهم درصد در بخش شرب و دو درصد آن در بخش صنعت مصرف مي شود.

وی اثرات برداشت هاي بي رويه از آب هاي زيرزميني را براي استان همدان زيان بار دانست و گفت: پايين رفتن سطح آب هاي زيرزميني، خشک شدن تدريجي چاه ها از سمت حاشيه دشت ها، نشست تدريجي خاک، وقوع فروچاله ها و تغيير کيفيت آب از مهمترين اثرات سوء اضافه برداشت از منابع آب زيرزميني استان همدان است.

کمندانی افزود: روند برداشت ها از منابع آب زيرزميني دشت هاي استان همدان در 50 سال گذشته موجب افت مستمر سطح آب زيرزميني در دشت ها شده است.

وی ادامه داد: بررسي هيدروگراف واحد هر يک از دشت ها نيز نشان مي دهد که ميزان افت در سال هاي اخير به طور ميانگين بیش از یک متر و 74 سانتی متر در دشت ممنوعه بحراني کبودراهنگ و تا 63 صدم متر در دشت ممنوعه نهاوند در هر سال بوده است.

وي یادآور شد: پس از تشکيل شرکت آب منطقه اي همدان در سال 1385 و گسترش فعاليت هاي حفاظتي و تعادل بخشي، اقدامات قابل توجهي در این زمینه صورت گرفته است.

انجام تغذيه مصنوعي و انسداد چاه هاي غير مجاز برنامه ریزی شده است

مدير عامل شرکت آب منطقه اي همدان انجام تغذيه مصنوعي، انسداد چاه هاي غير مجاز، اجراي آيين نامه مصرف بهينه آب کشاورزي با توجه به سند ملي آب، تقليل منصوبات چاه هاي داراي اضافه برداشت، جلوگيري از حفر چاه هاي غير مجاز، خريد و نصب کنتورهاي هوشمند، تهيه و توليد و پخش برنامه هاي اطلاع رساني، ساماندهي شرکت هاي حفاري، شناسايي، پايش، تعيين حريم کيفي آب هاي سطحي و زيرزميني، ايجاد تشکل هاي آب بران آب زيرزميني و تشکيل گروه هاي شبانه روزي گشت و بازرسي را از جمله اقداماتی برشمرد که باعث شده روند افت خصوصا در سال هاي اخير کاهش يابد.

وي عنوان کرد: در راستاي جلوگيري از افزايش افت سطح آب زيرزميني و همچنين حفظ کيفيت منابع آب دولت و شوراي عالي آب، مصوباتی را در زمينه صرفه جويي در مصرف آب و راهکارهای اجرایی آنها ارائه دادند.

کمندانی گفت: هماهنگي هرچه بيشتر در استان همدان در برخورد با چاه هاي غير مجاز و چاه هاي مجاز داراي اضافه برداشت و حفاران چاه هاي غير مجاز، توسعه روش هاي نوين آبياري براي کاهش ميزان مصارف و کاهش برداشت از سفره هاي آب زير زميني از جمله راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب بوده است.

وی تأمين تسهيلات مورد نياز براي تهيه و نصب کنتورهاي هوشمند آب و برق بر روي چاه هاي برقي و حجمي بر روي چاه هاي ديزلي به منظور ايجاد امکان کنترل برداشت ها و جلوگيري از اضافه برداشت چاه ها را از دیگر راهکارهای صرفه جویی در مصرف منابع آبی برشمرد.

مدير عامل شرکت آب منطقه اي همدان عدم اختصاص سوخت و خدمات کشاورزي به چاه هاي غير مجاز، الزام تمام واحد هاي صنعتي به احداث تصفيه خانه و برخورد قاطع با آلاينده هاي منابع آب و همکاري شرکت توزيع برق در خصوص تهيه و نصب کنتور هوشمند آب و برق بر روي چاه ها را از دیگر راهکارهای صرفه جویی دانست.

وي همچنین مسدود کردن چاه هاي غيرمجاز، پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب، افزايش بهره وري آب، باروري ابرها، انتقال آب از حوزه ديگر را از پتانسيل هاي بالقوه در استان براي تامين منابع آب طرح هاي جديد در استان همدان برشمرد.