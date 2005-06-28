ضرورت تقويت تشكل هاي غير دولتي از سوي دولت آينده

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر علي يزداني با اعلام اين مطلب افزود: با آن كه يكي از اهداف تشكيل NGO ها ، كاهش تصدي گري دولت بوده و افراد دست اندر كار در اين سازمان ها همگي به صورت داوطلبانه و بدون دريافت دستمزد، اوقات خود را صرف خدمات حرفه اي در جهت اعتلاي اين انجمن ها و كم شدن مشكلات كشوري مي كنند اما شاهديم در جهت تفويض اختيار به اين ارگان هاي غير دولتي گامي برداشته نشده است.

وي ياد آور شد: براي مثال يكي از مشكلات انجمن هاي پزشكي كه انجمن دندانپزشكي نيز از آن مستثني نيست، نداشتن قدرت اجرايي براي برگزاري عادلانه سمينارهاي بازآموزي و كنگره هاي آموزشي گروه پزشكي است.

دكتر يزداني با ابراز اميدواري از اين كه دولت جديد بتواند از توانمندي تشكل هاي غير دولتي بهره گيرد، گفت: انجمن ها با فعاليت هاي علمي ، فرهنگي و آموزشي مي توانند ، بستر مناسبي را به عنوان بازوي كمكي بخش هاي مختلف دولت داشته باشند تا از بار اجرايي دولت كاسته شده و در آينده شاهد هر چه كمتر شدن مشكلات بهداشتي - درماني هموطنان باشيم.