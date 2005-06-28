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۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۹

دغدغه هاي اجتماعي و انتظارات از دولت آينده ( 14 )

ضرورت تقويت تشكل هاي غير دولتي از سوي دولت آينده

رييس انجمن دندانپزشكي ايران گفت: طي سال هاي گذشته بدون دادن اختيار به تشكل هاي غير دولتي ، تنها مجوز NGO صادر شده است كه اميد مي رود دولت جديد اين نقيصه را حل كند.

به گزارش  خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر علي يزداني با اعلام اين مطلب افزود: با آن كه يكي از اهداف تشكيل  NGO ها ، كاهش تصدي گري دولت بوده و افراد دست اندر كار در اين سازمان ها همگي به صورت داوطلبانه و بدون دريافت دستمزد، اوقات خود را صرف خدمات حرفه اي در جهت اعتلاي اين انجمن ها و كم شدن مشكلات كشوري مي كنند اما شاهديم در جهت تفويض اختيار به اين ارگان هاي غير دولتي گامي برداشته نشده است.

وي ياد آور شد: براي مثال يكي از مشكلات انجمن هاي پزشكي كه انجمن دندانپزشكي نيز از آن مستثني نيست، نداشتن قدرت اجرايي براي برگزاري عادلانه سمينارهاي بازآموزي و كنگره هاي آموزشي گروه پزشكي است.

دكتر يزداني با ابراز اميدواري از اين كه دولت جديد بتواند از توانمندي تشكل هاي غير دولتي بهره گيرد، گفت: انجمن ها با فعاليت هاي علمي ، فرهنگي و آموزشي مي توانند ، بستر مناسبي را به عنوان بازوي كمكي بخش هاي مختلف دولت داشته باشند تا از بار اجرايي دولت كاسته شده و در آينده شاهد هر چه كمتر شدن مشكلات بهداشتي - درماني هموطنان باشيم.

 

کد مطلب 200661

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