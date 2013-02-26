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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۶

مجمع خیرین سلامت کشور 25 هزار عضو دارد

مجمع خیرین سلامت کشور 25 هزار عضو دارد

معاون اداری مالی مجمع خیرین سلامت کشور گفت: 25 هزار خیر عضو مجمع خیرین سلامت کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس اسماعیل غنیان گفت: مجمع خیرین سلامت کشور دارای 136 شعبه و 25 هزار خیر و عضو مجمع خیرین سلامت و بیشتر از 5 هزار نفر بعنوان عضو هیئت مدیره است .

وی ضمن اشاره به دیدار مجمع خیرین سلامت با مقام معظم رهبری تصریح کرد: مقام معظم رهبری خطاب به خیرین سلامت فرمودند: که این جوشش مبارک از شیراز شروع شده و چون بصورت مردمی اداره می شود منشاء خیر و برکات بسیار زیادی بوده و هست .

معاون اداری مالی مجمع خیرین سلامت کشور ضمن اشاره به تاکید نکته ای از مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت مسئله سلامت، افزود: مجمع خیرین تکلیف و وظیفه دارد که در بخش سلامت خدمات رسانی به مردم را ارتقاء بخشد.

کد مطلب 2006613

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