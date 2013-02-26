مشارکت در انتخابات نماد وفاداری ملت به آرمان های انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمدرضایی با اشاره به اهمیت حضور و مشارکت همه جانبه مردم در انتخابات اظهار داشت: مشارکت مردم در انتخابات نشان دهنده میزان توسعه یافتگی همه جانبه در جامعه است.

وی افزود: حضور مردم در انتخابات نشان شعور والای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم در تعیین سرنوشت خود است.

فرماندار سروآباد ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام متعالی جمهوری اسلامی با حضور آگاهانه و همراه با بصیرت مردم موجب شده تاکنون بیش از 35 مرحله انتخابات در عرصه های مختلف برگزار شده و با حضور پرشور و با شکوه مردم این حماسه ها برای همیشه در تاریخ پر افتخار انقلاب به ثبت رسیده است.

محمدرضایی یادآور شد: استکبار جهانی با همه توان خود سعی کرده تا با به چالش کشیدن ارتباط مردم و مسئولان نظام عملا وارد عرصه مقابله با انقلاب شود.

وی به وفاداری مردم شهرستان سروآباد نسبت به آرمان متعالی انقلاب اشاره کرد و بیان کرد: همانند دیگر عرصه ها مردم هوشیار و همیشه در صحنه شهرستان همانند گذشته در پای صندوق اخذ رای در این دوره از انتخابات نیز حضوری انقلابی خواهند داشت.

همه دستگاه های اجرایی در پذیرایی از مهمانان نوروزی باید تلاش کنند

فرماندار شهرستان بانه گفت: همه دستگاه های اجرایی شهرستان در امر پذیرایی از مهمانان نوروزی باید تلاش بیشتری داشته باشند.

مسعود منصوری در اولین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان بانه اظهار داشت: موضوع گردشگری و پذیرایی از مهمانان نوروزی امری فرابخشی است و با توجه به استقبال مهمانان نوروزی از شهرستان بانه باید تلاش بیشتری صورت پذیرد.

وی به ضرورت برنامه ریزی همه جانبه با توجه به شناخته شدن شهرستان در بعد ملی تاکید کرد و خواستار تلاش مضاعف و فراهم کردن خدمات برای پذیرایی از مهمانان شد.

فرماندار بانه انتخاب این شهرستان را از سوی گردشگران و هموطنان به عنوان یکی از شهرهای کردنشین با داشتن مردمان اصیل و با فرهنگ و وجود جاذبه های طبیعی و نیز وجود نظم و امنیت حاصل از تلاش نیروهای امنیتی و نظامی را بسیار مهم برشمرد و لزوم بازدید مشترک ادارات و کارشناسان از مراکز خدماتی و برخورد قاطع با متخلفان و معرفی به مراجع قضایی را خواستار شد.