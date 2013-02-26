پايان مرحله اول اقدامات راهداري نوروزي در سمنان

حبیب عرب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجراي عمليات راهداري ویژه نوروز با توجه به سياست هاي اداره كل راه و ترابری استان سمنان و برگزاري جلسات هماهنگي با معاونان و روساي ادارات تابعه در شهرستانها، اقدامات راهداری تا پيش از شروع سفرهاي نوروزي به 3 مرحله اصلي تقسيم بندي شده و طبق برنامه ريزي انجام شده در شهرستان سمنان در حال اجرا است.

وي اظهار داشت: عمليات احداث راه دسترسي دانشكده هنر به بلوار شهداي محراب به طول 2 / 1 كيلومتر و عرض 22 متر با ضخامت اجرايي يك متر، در راستاي اجراي اين طرح به پايان رسيده است.

عرب اجراي عمليات زودبازده ايمني را به عنوان يكي از اقدامات اصلي راهداري جهت افزايش سطح ايمني تردد دانست و گفت: انسداد راههاي فرعي غير مجاز در جاده های شهرستان سمنان در حال انجام است.

رئیس اداره راه و ترابری سمنان ادامه داد: عمليات انسداد راه هاي فرعي روبروي جايگاه پمپ بنزين رهبر كه از جمله موارد شناسايي شده در بازديد مصوبات شوراي ترافيك استان سمنان بوده به پايان رسيده است.

عرب در خاتمه به آشكار سازي پيچ مستعد حادثه كيلومتر 35 باند شمالي محور سمنان، دامغان و كيلومتر 22 و 40 اين محور توسط نصب علائم هشداردهنده فسفري، اشاره كرد و خواستار كنترل سرعت در مقاطع مستعد حادثه در محورهاي استان شد.