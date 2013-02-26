اعضای کمیته انضباطی باشگاه صنعت نفت منصوب شدند

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «مسعود رضائیان» به عنوان رئیس کمیته انضباطی، «احسان باقرزاده» به عنوان دبیر کمیته و «علیرضا خلیلی نیا» به عنوان عضو کمیته انضباطی باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت منصوب شدند.



ناصر غلامحسین گودرزی افزود: احکام این افراد براساس ماده چهارم فصل دوم آئین نامه انضباطی و بر پایه ی تجربیات این افراد صادر شده است.



وی ابراز امیدواری کرد تا این افراد بتوانند وظایف محوله را به خوبی به انجام برسانند.



فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان جمعه این هفته از سری رقابت های هفته بیست و هشتم لیگ برتر باشگاه های کشور در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم می روند.