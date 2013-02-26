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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۱۰

اعضای کمیته انضباطی باشگاه صنعت نفت منصوب شدند

اعضای کمیته انضباطی باشگاه صنعت نفت منصوب شدند

آبادان – خبرگزاری مهر: در احکامی جداگانه از سوی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان اعضای کمیته انضباطی این باشگاه منصوب شدند.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «مسعود رضائیان» به عنوان رئیس کمیته انضباطی، «احسان باقرزاده» به عنوان دبیر کمیته و «علیرضا خلیلی نیا» به عنوان عضو کمیته انضباطی باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت منصوب شدند.

ناصر غلامحسین گودرزی افزود: احکام این افراد  براساس ماده چهارم فصل دوم آئین نامه انضباطی و بر پایه ی تجربیات این افراد صادر شده است.

وی ابراز امیدواری کرد تا این افراد بتوانند وظایف محوله را به خوبی به انجام برسانند.

فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان جمعه این هفته از سری رقابت های هفته بیست و هشتم لیگ برتر باشگاه های کشور در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم می روند.

کد مطلب 2006628

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