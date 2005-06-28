هاشمي كريمانه برخورد كند و احمدي نژاد حكيمانه عمل نمايد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حجت الاسلام و المسلمين زادسر در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب همچنين از رييس جمهور منتخب خواست محتواي بيانيه خاضعانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب پس از پايان انتخابات را سرلوحه كار خود قرار دهد و در اولين زمان ممكن جامه عمل بپوشاند.

زادسر گفت: دكتر احمدي نژاد براي تقويت همدلي و همراهي نيروهاي انقلاب اجازه ندهد برخي با سوءاستفاده از نام ايشان، خداي نكرده در حق بزرگان انقلاب و نظام اسائه ادب كنند.

نماينده جيرفت بر لزوم بهره گيري از تجارب و سوابق آيت الله هاشمي رفسنجاني به عنوان يكي از پيشكسوتان سياست و مديريت اجرايي در كشور تاكيد كرد و اظهار داشت: از آيت الله هاشمي رفسنجاني كه رهبر معظم انقلاب از وي به عنوان همسنگري ديرين، ذخيره اي براي انقلاب و شخصيتي برجسته و نقش آفرين براي نظام ياد كرد، مي خواهم دكتر احمدي نژاد را صميمانه ياري دهد و مطمئن باشد با چنين عملكردي محبوبيت خود را در دلهاي مردم افزونتر مي كند.

زادسر گفت: با شناختي كه در روزهاي اخير از دكتر احمدي نژاد پيدا كردم و اظهارات وي را در نخستين كنفرانس خبري شنيدم، گمان مي كنم رييس جمهور منتخب فردي است كه در شرايط فعلي مي تواند آرزوهاي دلسوزان انقلاب و مردم را برآورده كند و من نيز به عنوان يك شهروند و يك نماينده مجلس براي موفقيت ايشان دعا مي كنم و از همه مي خواهم به هر نوعي كه مي توانند وي را در عمل به وعده ها كمك كنند.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه در ايام انتخابات با شناختي كه از گذشته و تفكر آيت الله هاشمي رفسنجاني داشتم از او دفاع كردم اظهار داشت: من فقط براي رضاي خدا به وي راي دادم و معتقدم آقاي هاشمي رفسنجاني آبروي بيش از نيم قرن خود را براي انقلاب هزينه كرد و با حضور در عرصه انتخابات باعث حضور حداكثري، همبستگي ملي و مشاركت حداكثري شد .

وي افزود: پيروز واقعي انتخابات ملت ايران بود كه با 60 ميليون راي در دو مرحله و به فاصله يك هفته كه در تاريخ دموكراسي در جهان بي سابقه است ، بر تصورات غلط استكبار از مردم ايران و نظام جمهوري اسلامي خط بطلان كشيد.

زادسر كلام دكتر احمدي نژاد پس از پيروزي در انتخابات كه گفته بود افتخار مي كنم كه جاروكش ملت ايران باشم را يادآور شد و گفت: اين عبارت در عمق جان و وجود هر ايراني نفوذ كرد و تاثير زيادي بر من گذاشت.

نماينده جيرفت ضمن تبريك مجدد به رييس جمهور منتخب ملت ايران براي دكتر احمدي نژاد آرزوي موفقيت كرد.